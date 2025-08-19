به گزارش خبرنگار مهر، راما حبیبی، در جمع خبرنگاران، از آغاز بررسی‌های تخصصی برای احیای چشمه علی ری خبر داد.

حبیبی با اشاره به سابقه طولانی بهره‌برداری زائران و اهالی منطقه از این چشمه چند هزار ساله، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر جریان آب این چشمه قطع شده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد حفاری‌های خطوط مترو و انحراف مسیر آب از جمله عوامل مؤثر در این مسئله هستند.

وی افزود: جلسات تخصصی با محوریت محمد مهدی رحیمی، دادستان ری برگزار شده و مشاور فنی برای بررسی علل قطع آب و ارائه راهکارهای احیا انتخاب شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران در پایان تأکید کرد: مشاور موظف است ظرف مدت ۵ تا ۷ ماه نظر قطعی خود را درباره روش‌های احیای چشمه اعلام کند، این موضوع با حضور دادستان، معاون دادستان و همکاری دستگاه‌های ذیربط به‌طور مستمر در حال پیگیری است.