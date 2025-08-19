  1. استانها
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۱

تکلیف چشمه علی ری مشخص شد؛ آغاز بررسی‌های تخصصی برای احیا

ری- معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران از آغاز بررسی‌های تخصصی برای احیای چشمه علی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، راما حبیبی، در جمع خبرنگاران، از آغاز بررسی‌های تخصصی برای احیای چشمه علی ری خبر داد.

حبیبی با اشاره به سابقه طولانی بهره‌برداری زائران و اهالی منطقه از این چشمه چند هزار ساله، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر جریان آب این چشمه قطع شده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد حفاری‌های خطوط مترو و انحراف مسیر آب از جمله عوامل مؤثر در این مسئله هستند.

وی افزود: جلسات تخصصی با محوریت محمد مهدی رحیمی، دادستان ری برگزار شده و مشاور فنی برای بررسی علل قطع آب و ارائه راهکارهای احیا انتخاب شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران در پایان تأکید کرد: مشاور موظف است ظرف مدت ۵ تا ۷ ماه نظر قطعی خود را درباره روش‌های احیای چشمه اعلام کند، این موضوع با حضور دادستان، معاون دادستان و همکاری دستگاه‌های ذیربط به‌طور مستمر در حال پیگیری است.

