مجتبی خیاط احسانی تهیه کننده مجموعه «۰۲۴» درباره این سریال که به تازگی فیلمبرداری آن به پایان رسیده است به خبرنگار مهر بیان کرد: نام این مجموعه از یک پرونده محرمانه در زمان دفاع مقدس گرفته شده است که شماره‌گذاری آن به نام «۰۲۴» بوده است.

این تهیه کننده درباره کارگردانی سریال نیز عنوان کرد: علیرضا محمدی روزبهانی کارگردان این سریال است که در حوزه کارگردانی فیلم کوتاه و سینمایی نیز فعالیت داشته است. او پیش از این در جشنواره فیلم اصفهان برای اثر «سینگو» جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرده که این فیلم در جشنواره‌های بین‌المللی نیز جوایز زیادی کسب کرد. با این حال او در حوزه سریال کارگردان اولی محسوب می‌شود.

احسانی با اشاره به تولید این سریال دفاع مقدسی عنوان کرد: سال گذشته ۱۵ دی ۱۴۰۳ پیش تولید آغاز و ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ فیلمبرداری سریال شروع شد که تا پایان تیر ۱۴۰۴ به پایان رسید. این مجموعه ۲۰ قسمتی این روزها در مرحله پس‌تولید است.

این تهیه کننده درباره فضای این سریال توضیح داد: این اثر کاملاً درام بوده و در حوزه دفاع مقدس روایت‌گر داستانی جدی است که در فضای پیشرفت، به خلاقیت و ابتکار جوانان در طراحی یک قایق می‌پردازد؛ قایقی که نسخه اولیه قایق‌های عاشورا بوده و در عملیات بدر مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در این فضا قصه های خانوادگی را هم شاهدیم که در سال‌های ۶۲ و ۶۳ روایت می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی های این سریال و تمایزهای آن با دیگر آثار دفاع مقدسی یادآور شد: این سریال به قصه‌ای کمتر گفته‌شده درباره ساخت قایق در هور و نیز داستان «رختشوی‌خانه» درباره فعالیت زنان در پشت جبهه‌ها می‌پردازد. این فعالیت زنان تاکنون فقط در یک فیلم به طور محدود پرداخته شده و در این مجموعه نگاه پررنگ تری نسبت به آن وجود دارد.

احسانی درباره بازیگران سریال نیز گفت: نقش اصلی را نیما نادری ایفا می‌کند. همچنین هادی دیباجی، جعفر دهقان، حمیرا ریاضی، بهرام ابراهیمی، امید روحانی، حمیرضا هدایتی، عقیل بهرامی، میلاد میرزایی، حسام خلیل نژاد، شیوا خسرومهر، فاطمه کیقبادی، سارا توکلی، فاطمه نیشابوری و عباس خداوردیان و … نیز در این سریال حضور دارند.

تهیه کننده «۰۲۴» در پایان درباره لوکیشن های این مجموعه نیز تصریح کرد: لوکیشن اصلی ما در شهرک دفاع مقدس بود. در این سریال، لوکیشن هایی از شهرهای جنوب، مناطق جنگی، رختشویخانه، بیمارستان صحرایی و همچنین منازل و محله ها و فضاهای شهری دهه ۶۰ نشان داده می‌شود که در تهران بازسازی شده است.

اخبار سریال «۰۲۴» ابتدا با نام «پشت خاکریز لبخند» به کارگردانی علی شاه‌حاتمی رسانه ای شد که این روزها به کارگردانی علیرضا محمدی و تهیه‌کنندگی هاشم مسعودی و مجتبی احسانی در پس تولید است.