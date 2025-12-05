به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مرحله اول هفدهمین دوره المپیاد دانشآموزی نانو بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند تا ۱۸ آذرماه به سامانه my.medu.ir مراجعه کنند و ثبت نام خود را انجام دهند.
دانشآموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم همه رشتهها میتوانند در المپیاد نانو ثبت نام کنند. منابع آزمون المپیاد نانو در سایت nanoolympiad.ir در دسترس علاقهمندان است.
هزینه شرکت در المپیاد همانند سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان است، مدارسی که در مناطق کم برخوردار هستند و دانشآموز علاقهمند به شرکت در المپیاد را دارند، میتوانند برای دریافت کمک هزینه ثبت نام با شماره ۰۹۳۵۹۹۳۷۱۵۵ (بخش آموزش باشگاه نانو) ارتباط بگیرند.
همچنین طبق روال هر ساله، باشگاه نانو با همکاری نهادهای ترویجی، پس از پایان زمان ثبت نام المپیاد نسبت به برگزاری کلاسهای آموزش مجازی المپیاد نانو، به صورت رایگان، اقدام میکند که زمان آن متعاقباً اعلام میشود.
این رویداد با همکاری ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو و باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار میشود و مدالآوران المپیاد از جوایز ویژهای برخوردار میشوند.
مدالآوران المپیاد نانو علاوه بر دریافت جوایز نقدی از ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو و بنیاد ملی نخبگان، حائز سهمیه نخبگی و عضو کانون برگزیدگان نانو نیز میشوند و از حمایتهای ستاد نانو برخوردار میشوند.
مدالآوران این دوره از المپیاد ملی نانو شانس حضور در دومین المپیاد جهانی دانشآموزی نانو را خواهند داشت.
