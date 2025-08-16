  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

انجام ۳۸ عملیات امدادی توسط نجاتگران‌ هلال احمر تهران

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران، از اجرای ۳۸ عملیات امدادی با حضور ۷۱۸ نیروی عملیاتی و امدادرسانی به ۱۷۵ حادثه‌دیده طی ۸ روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران در تشریح گزارش عملیات امداد و نجات این جمعیت طی بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ گفت: در مجموع طی این مدت، نیروهای امدادی استان تهران در ۳۸ حادثه مختلف حضور یافتند که شامل :۱۰ مورد حوادث ترافیکی ،۲ مورد فوریت‌های پزشکی ،۹ مورد مراجعه حضوری ،۲ مورد حوادث کوهستان و ۱۵ مورد مربوط به تجمعات انبوه بوده است.

وی افزود: در این عملیات‌ها، ۱۴۸ تیم عملیاتی با به‌کارگیری ۷۱۸ نیروی عملیاتی و همچنین ۲۴ دستگاه خودروی امدادی و ۲۴ دستگاه آمبولانس به کار گرفته شدند.

رضایی ادامه داد: در جریان این حوادث، در مجموع ۱۷۵ نفر حادثه‌دیده بودند که از این میان ۱۶۴ نفر مصدوم شدند. متأسفانه ۷ نفر نیز در صحنه جان خود را از دست دادند.

به گفته وی، از میان مصدومان، ۱۴۹ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۱۲ نفر نیز برای دریافت خدمات تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6561793

