کشف و توقیف ۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه روند مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارزها، کارشناسان دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان قم با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان واحد بازرسی لوازم اندازه گیری معاونت خدمات مشترکین امور برق منطقه ۲، موفق به کشف و جمع آوری تعداد ۶ دستگاه ماینر غیرقانونی در دو واحد مسکونی سطح استان شدند.

براساس اعلام یوسف صادقی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم، این ماینرها بدون مجوز و از طریق اتصال غیرمجاز به شبکه توزیع برق فعالیت می‌کردند و بلافاصله توقیف و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

وی از هم استانی‌های گرامی خواست تا در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی مشابه، موضوع را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا از طریق وب‌سایت www.tavanir.org.ir/samaat اطلاع دهند.

صادقی همچنین به برنامه پرداخت پاداش به گزارش دهندگان استخراج رمز ارز غیرمجاز توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اشاره کرد و افزود: افرادی که اطلاعات قابل استنادی درباره استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال ارائه دهند، بسته به میزان اهمیت گزارش خود، از یک میلیون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت می‌کنند.