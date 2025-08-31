  1. استانها
  2. قم
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۷

کشف ۵ دستگاه استخراج رمز ارز در قم

قم- مدیرعامل شرکت برق قم از کشف ۵ دستگاه استخراج رمز ارز در قم خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف صادقی گفت: در بازرسی مشترک پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان شرکت برق، پنج دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) که به‌طور غیرقانونی از شبکه توزیع برق استفاده می‌کردند، کشف و توقیف شد.

مدیرعامل شرکت برق قم افزود: این ماینرها در یکی از واحدهای مسکونی استان فعالیت داشتند و بلافاصله جمع‌آوری و پرونده‌ای برای آن تشکیل شد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشابه، مراتب را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا وب‌سایت www.tavanir.org.ir/samaat گزارش دهند.

صادقی همچنین از اجرای طرح پرداخت پاداش نقدی به گزارش‌دهندگان خبر داد و افزود: بسته به اهمیت گزارش‌های مردمی درباره استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز، مبالغی بین یک تا ۲۰۰ میلیون تومان به افراد اطلاع‌رسانی‌کننده پرداخت خواهد شد.

