توقیف محوله ۴۰۰ میلیاردی پارچه قاچاق در شهرضا

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی صورت گرفته از این کامیون موفق شدند ۲۲ تن انواع پارچه خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

وی ارزش کالای کشف شده را برابر برآورد کارشناسان مربوطه ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه راننده کامیون با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.