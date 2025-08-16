  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

توقیف محوله ۴۰۰ میلیاردی پارچه قاچاق در شهرضا

اصفهان_فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۲۲ تن انواع پارچه خارجی قاچاق، به ارزش ۴۰۰ میلیارد، در بازرسی مأموران انتظامی شهرستان شهرضا از یک دستگاه کامیون خبر داد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی صورت گرفته از این کامیون موفق شدند ۲۲ تن انواع پارچه خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

وی ارزش کالای کشف شده را برابر برآورد کارشناسان مربوطه ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه راننده کامیون با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.

