علی حدادی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع زورگیری اظهارداشت: زورگیری یعنی گرفتن مال فردی با تهدید یا ارعاب به گونه‌ای که قربانی به خاطر ترس از آسیب جسمی یا مالی، مجبور به تسلیم مالش شود.

وی تاکید کرد: این جرم به نوعی مصداق سرقت مقرون به آزار است و بین زورگیری و سرقت با آزار تفاوتی از نظر قانونی وجود ندارد.

مجازات اعدام تنها در چارچوب محاربه ممکن است

حدادی درباره مجازات‌های زورگیری گفت: قانون تعزیرات مجازات اعدام یا حبس ابد را برای این جرم پیش‌بینی نکرده است. اما در شرایطی که زورگیری با استفاده از سلاح و به گونه‌ای باشد که ناامنی عمومی ایجاد کند و امنیت مردم را به خطر بیندازد، این عمل در شمول جرم محاربه قرار می‌گیرد که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد.

وی توضیح داد: برای قرار گرفتن در جرم محاربه، باید ناامنی ایجاد شده عمومی و فراگیر باشد، نه فقط برای یک نفر.

سلاح گرم یا سرد، فرقی ندارد

در خصوص تفاوت سلاح گرم و سرد، حدادی گفت: ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات برای هر دو نوع سلاح مجازات یکسانی تعیین کرده است. اما از آنجا که سلاح گرم معمولاً تأثیر بیشتری در ایجاد ناامنی عمومی دارد، احتمال اینکه جرم به محاربه منجر شود بیشتر است.

حمل سلاح سرد هم جرم است

وی به تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات اشاره کرد و گفت: حمل سلاح سرد به قصد درگیری، حتی اگر استفاده نشود، جرم محسوب می‌شود.» همچنین قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات حمل سلاح سرد جنگی را هم جرم‌انگاری کرده است.

انتشار فیلم زورگیری در فضای مجازی ممکن است جرم باشد

حدادی درباره انتشار فیلم‌های زورگیری در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و گفت: اگر این انتشار باعث هتک حیثیت یا افشای اطلاعات خصوصی فرد شود و به او ضرر بزند، جرم محسوب می‌شود. اما اگر هدف اطلاع‌رسانی باشد و سوءنیتی در کار نباشد، انتشار آن مجرمانه نیست.

همراه داشتن سلاح، حتی بدون استفاده، سرقت مقرون به آزار محسوب می‌شود

حقوقدان گفت: برای تحقق جرم سرقت مقرون به آزار، نیازی نیست حتماً سلاح استفاده شود، بلکه فقط همراه داشتن و تهدید با آن کافی است. مثلاً کسی که چاقو همراه دارد و تهدید می‌کند، حتی اگر آن را نشان ندهد، مشمول این قانون است.

ضرب و جرح بدون سلاح هم مشمول سرقت مقرون به آزار است

وی در پایان افزود: اگر سرقت بدون سلاح انجام شود ولی همراه با ضرب و شتم باشد، باز هم این جرم تحت ماده ۶۵۲ قرار می‌گیرد. اما تهدید بدون سلاح صرفاً ممکن است شرایط این ماده را نداشته باشد.