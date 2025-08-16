دستگیری مأمور قلابی زورگیر با سلاح و دستبند در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: حین گشت زنی‌های هدفمند تیم عملیات کلانتری ۱۳۵ آزادی، یک دستگاه سمند نقره‌ای را مشاهده کردند که راننده آن پس از پیاده شدن اقدام به درگیری و زورگیری از یکی از شهروندان کرد به همین جهت مأموران وارد عمل شدند.

سرهنگ حسین مهرعلیان در ادامه افزود: متهم با مشاهده مأموران قصد درگیری با آنها را داشت که با هوشیاری و درایت مأموران خلع سلاح و دستگیر شد. در بازرسی‌های اولیه از وی یک قبضه سلاح سرد، باتوم، دستبند و تعدادی کارت شناسایی کشف شد. متهم خود را عضو یکی از ارگان‌های نظامی معرفی کرد که پس از انجام بررسی‌های بیشتر مشخص شد مأمور قلابی است.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مقامات قضائی شد. تا کنون ۷ نفر از شکات وی شناسایی شده‌اند.

سرهنگ حسین مهرعلیان به شهروندان توصیه کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس گزارش دهند.