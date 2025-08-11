  1. جامعه
زورگیران مسلح با سلاح سرد در شهرک ولیعصر تهران دستگیر شدند

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان زورگیر که با سلاح سرد اقدام به زورگیری می‌کردند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با توجه به وقوع چند فقره سرقت به روش زورگیری با استفاده از سلاح سرد و حساسیت بالای موضوع، پیگیری این پرونده در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر قرار گرفت.

سرهنگ مهرعلیان در ادامه افزود: مأموران با مراجعه به محل‌هایی که در آنها سرقت رخ داده بود و با استفاده از شیوه‌های نوین پلیسی موفق به شناسایی هویت دو نفر سارق شدند و مشخصات ظاهری آنها را در اختیار تمام واحدهای گشت قرار دادند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: حین گشت زنی‌های هدفمند، مأموران گشت متهمان را در حال زورگیری از یکی از شهروندان مشاهده کردند و سریعاً جهت دستگیری آنها اقدام کردند. متهمان با مشاهده مأموران سوار بر موتورسیکلت و از محل متواری شدند که در ادامه با استفاده از قانون به کارگیری سلاح و ایجاد طرح مهار موتورسیکلت متوقف و متهمان زمین گیر و دستگیر شدند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت خاطر نشان کرد: در بازرسی‌های اولیه از متهمان چهار قبضه سلاح سرد همراه آنها به کلانتری منتقل شدند. متهمان به جرم خود مبنی بر سرقت به عنف و زورگیری اعتراف کردند. تا کنون ۱۴ نفر از شکات این سارقان شناسایی شده‌اند و شناسایی شکات دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد.

