زورگیران مسلح با سلاح سرد در شهرک ولیعصر تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با توجه به وقوع چند فقره سرقت به روش زورگیری با استفاده از سلاح سرد و حساسیت بالای موضوع، پیگیری این پرونده در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر قرار گرفت.

سرهنگ مهرعلیان در ادامه افزود: مأموران با مراجعه به محل‌هایی که در آنها سرقت رخ داده بود و با استفاده از شیوه‌های نوین پلیسی موفق به شناسایی هویت دو نفر سارق شدند و مشخصات ظاهری آنها را در اختیار تمام واحدهای گشت قرار دادند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: حین گشت زنی‌های هدفمند، مأموران گشت متهمان را در حال زورگیری از یکی از شهروندان مشاهده کردند و سریعاً جهت دستگیری آنها اقدام کردند. متهمان با مشاهده مأموران سوار بر موتورسیکلت و از محل متواری شدند که در ادامه با استفاده از قانون به کارگیری سلاح و ایجاد طرح مهار موتورسیکلت متوقف و متهمان زمین گیر و دستگیر شدند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت خاطر نشان کرد: در بازرسی‌های اولیه از متهمان چهار قبضه سلاح سرد همراه آنها به کلانتری منتقل شدند. متهمان به جرم خود مبنی بر سرقت به عنف و زورگیری اعتراف کردند. تا کنون ۱۴ نفر از شکات این سارقان شناسایی شده‌اند و شناسایی شکات دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد.