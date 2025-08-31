  1. استانها
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

سرقت ۱۰ میلیاردی از یک منزل در اصفهان

اصفهان_جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ۳ سارق که با دستبرد به یک منزل در شهر اصفهان ۱۰ میلیارد ریال لوازم خانگی را به سرقت برده بودند، کشف شد.

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت مقادیر قابل توجهی انواع لوازم خانگی از یک منزل در شهر اصفهان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان با بررسی‌های دقیق میدانی و اقدامات تخصصی پلیسی موفق شدند کمتر از چند ساعت باند ۳ نفره ای از سارقان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به این که در بازرسی از مخفیگاه متهمان همه اموال مسروقه به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و به مالباخته تحویل داده شد، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

