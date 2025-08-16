به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی موسوی‌مقدم سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۳ تهران، با اشاره به برگزاری آئین‌های سنتی شاهنامه‌خوانی و تعزیه‌خوانی در ساختمان‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه گفت: این برنامه فرهنگی از ۲۸ مرداد تا اول شهریورماه در معابر مختلف از جمله خیابان سی‌متری نیرو هوایی و خیابان تهران‌نو برپا خواهد شد و شامل اجرای پنج مجلس تعزیه از جمله حضرت علی‌اکبر (ع)، حضرت عباس (ع)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت رقیه (س) است.

به گفته وی همچنین در بخش شاهنامه‌خوانی، داستان رستم و سهراب روایت می‌شود و تک‌نوازی ساز بوق شاخی به اجرای موسیقی سنتی بوشهری اختصاص دارد.

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۳ خاطرنشان کرد: این مراسم با هدف حفظ و انتقال فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ایرانی و زنده نگه‌داشتن آئین‌های سنتی برگزار می‌شود.