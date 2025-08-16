تشکیل ۹۳ پرونده تخلف به دلیل گران فروشی و احتکار در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی، از آغاز مرحله جدید طرح تشدید نظارت بر عرضه کالاهای اساسی در سطح مشهد خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار، و تأمین منصفانه اقلام ضروری برای شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی با اشاره به اهمیت حفظ آرامش بازار در شرایط اقتصادی فعلی گفت: در هفته گذشته بیش از ۱۲۰۰ واحد صنفی در مشهد مورد بازرسی قرار گرفتند که در نتیجه آن، ۹۳ پرونده تخلف به دلیل گران‌فروشی، عدم درج قیمت و احتکار کالاهای اساسی تشکیل شده است.

وی تصریح‌کرد: کالاهایی نظیر برنج، روغن، شکر، و گوشت قرمز در اولویت نظارت قرار دارند و بازرسان ما به‌صورت روزانه در مناطق پرتردد و حساس حضور دارند. واحدهایی که از عرضه منصفانه این اقلام خودداری کنند، مشمول برخورد قانونی و معرفی به تعزیرات حکومتی خواهند شد.

صیادی خاطرنشان کرد: این طرح تا پایان شهریور ماه به صورت جدی ادامه خواهد داشت و هدف آن، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.