کشف احتکار ۲۵۰ میلیاردی برنج و حبوبات در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بدری گفت: ۴۷۰ هزار کیلوگرم انواع برنج و حبوبات به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال در یکی از شهرستان‌های زنجان کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان اظهار کرد: با اخذ دستور قضائی و در بازرسی از این انبار مقدار، ۱۲۵ تن برنج، ۱۰۰ تن عدس خارجی، ۱۲۵ تن گندم، ۶۰ تن جو و ۳۰ تن آرد و ۳۰ تن انواع حبوبات بدون ثبت در سامانه انبارهای کشور و به صورت غیرمجاز کشف و توقیف شد.

بدری تصریح کرد: کارشناسان ارزش این مقدار برنج و حبوبات کشف شده را بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال بر آورد کردند که در این خصوص یک نفر متهم با تشکیل پرونده تعزیراتی به مرجع قضائی معرفی شد.