به گزارش خبرنگار مهر، کامران زیبا کردار عصر شنبه در جلسه‌ای مه با محوریت مدیریت و کنترل کشتار دام‌های مولد و آبستن در کردستان برگزار شد، با اشاره به ضرورت صیانت از سرمایه‌های دامی، بر جلوگیری از کشتار دام‌های مولد و آبستن در کشتارگاه‌ها تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌های مرتبط در اجرای دقیق این دستور شد.

وی بر اهمیت حفظ دام‌های مولد به عنوان سرمایه اصلی تولید گوشت و شیر در استان تأکید کرد و گفت: تداوم حیات و پایداری صنعت دامداری به مدیریت صحیح در این بخش وابسته است.

وی با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی گسترده، خواستار همکاری فعال مدیران کشتارگاه‌های دام و اتحادیه دامداران در اجرای این طرح شد تا از نابودی سرمایه‌های دامی و بروز خسارت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

زیباکردار در پایان تأکید کرد: جلوگیری از کشتار دام‌های مولد، علاوه بر صیانت از منابع تولید، نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان خواهد داشت.

این جلسه به منظور اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور در سنندج تشکیل شد و اعضای جلسه ضمن ارائه گزارش آماری از وضعیت موجود، راهکارهای جلوگیری از ورود دام‌های مولد و آبستن به کشتارگاه‌ها را بررسی کردند.