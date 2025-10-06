به گزارش خبرنگار مهر، کامران زیبا کردار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان به چهار هدف سازمان دامپزشکی که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است پرداخت و اظهار کرد: تشخیص زود هنگام و واکنش سریع به بیماری‌ها، توسعه آزمایشگاه‌های تشخیصی، ارتقای ایمنی فرآورده‌های دامی و توسعه صادرات و معرفی محصولات به سایر کشورها از اهداف دامپزشکی است.

وی افزود: دامپزشکی به دنبال بهداشت دام و مقابله با بیماری‌های است و از مراکز عرضه دام، طیور، آبزیان و غیره در استان نظارت می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان اضافه کرد: مقابله با عرضه غیرمجاز دام و طیور در استان با نظارت، بازدید و رصد استان انجام می‌شود

زیباکردار با اشاره به بیماری تب برفکی در استان اعلام کرد: در سال دوبار واکسیناسیون تب برفکی در استان انجام می‌گیرد و در حال حاضر این واکسیناسیون در استان در حال انجام است.

وی ادامه داد: نظارت بر ذبح شرعی و مقابله با ذبح غیرشرعی در استان نیز انجام خواهد شد و در این راستا علاوه بر نظارت‌های معمولی نمونه برداری از گوشت‌های سطح رستوران‌ها و غذاخوری‌ها دنبال می‌شود.

عابد نمدی معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: سلامت جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و وزارت بهداشت و درمان بدنبال سلامت انسان‌ها است اما بیش از ۴۰ درصد بیماری‌های انسانی، بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است و از رسالت اهداف اصلی دامپزشکی تامین سلامت انسان و جامعه انسانی است.

وی بیان کرد: تامین غذای سالم انسان و سلامت دام از اهداف ما است که در این راستا تلاش می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ۶ واحد تخصصی در دامپزشکی فعالیت دارد که پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های حوزه دام یکی از این واحدها است، افزود: واکسیناسیون از راهکارهای پیشگیری از بیماری‌های ناشی از دام است.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی کردستان اعلام کرد: انجام مراقبت‌های بیماری ، مبارزه با انگل‌های داخلی و خارجی دام، آموزش بهره برداران نیز در این راستا انجام می‌شود.

قاچاق دام از معضلات دامپزشکی کردستان

فرزاد رحمانی معاون بهداشت و مدیریت بیماری‌های دام اداره‌کل دامپزشکی کردستان تصریح کرد: قاچاق دام و جابجایی غیرمجاز دام از معضلاتی است که با آن روبرو هستیم و رسالت نیروهای دامپزشکی را مضاعف می‌کند.

رحمانی عنوان کرد: کردستان در حدود هزار و ۷۰۶ روستای فعال در حوزه دام دارد.

وی بیان کرد: یک میلیون و ۷۰۵ هزار دام سبک و هزار و ۳۰۰ اسب در روستاها و واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی وجود دارد که اقدامات دامپزشکی بر این اساس پیگیری می‌شود.

وی اذعان کرد: بیش از پنج میلیون و ۵۳۷ هزار واکسن دام در استان انجام شده که بالای هشتاد درصد آن رایگان انجام شده است و حدود ۱۵ درصد مرتبط با بیماری‌های غیر استراتژیک بوده است.

رحمانی ادامه داد: برای هر راس دام در استان سه نوع فعالیت انجام شده است که دسترسی به جمعیت دامی به دلیل صعب‌العبور بودن و پراکندگی روستاها سخت و طاقت فرسا است اما اقدامات لازم انجام شده است.

معاون بهداشت اداره‌کل دامپزشکی کردستان بیان کرد: یازده هزار و ۱۴۴ خدمت به صورت حضوری و ۲۰ نوع خدمت واکسیناسیون نیز در استان انجام شده است.

وی گفت: ۱۵ هزار و ۵۷۰ مراقبت برای بیماری‌های دامی چون سل، مشمشه انجام شده است که توسط کارشناسان دامپزشکی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در مناطق مختلف استان ۲۱۸ هزار متر مربع جایگاه دام وجود دارد که مورد بازدید و بررسی و سمپاشی قرار گرفته است.

کردستان از استان‌های مستعد پرورش طیور

صابر صلواتی معاون طیور اداره‌کل دامپزشکی کردستان نیز بیان کرد: در زمینه صنعت طیور استان کردستان، کردستان از استانهای شاخص مزارع پرورش طیور است و سرمایه گذاری مطلوبی در این راستا شکل گرفته است.

وی افزود: ۸۱۵ واحد پرورش طیور شامل مرغ تخم‌گذار، پرورش بوقلمون، شترمرغ و بلدرچین با ظرفیت ۱۶ میلیون قطعه و دو کارخانه جوجه کشی با ظرفیت چهار میلیون قطعه وجود دارد.

وی یادآور شد: در حوزه طیور بومی در هزار و ۷۱۷ روستا ۶۶۹ هزار قطعه طیور بومی داریم و همچنین در شش ماه هزار و ۸۶۰ تن عسل استحصال می‌شود.

معاون طیور اداره‌کل دامپزشکی کردستان تصریح کرد: پایش بیماری‌های زنبور عسل و بیماری‌های مهلک این صنعت بررسی و آزمایش‌هایی برآنها شکل گرفت.

وی اذعان کرد: نظارت بر واحدهای گوشتی و پرورشی طیور استان با استقرار مسئول فنی در این واحدها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بررسی مزارع حاد پرندگان، رصد تلفات طیور و نظارت بر تلفات مزارع پرورشی بلافاصله بررسی می‌شود، گفت: واحدهای بدون پروانه مورد برخورد قرار می‌گیرند و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.

معاون طیور اداره‌کل دامپزشکی کردستان عنوان کرد: ۷۵۱ پایش فعالیت از واحدهای پرورشی، بیش از دو هزار و ۲۶۴ مورد مراقبت که اعلام شده است، ۱۸ هزار و ۵۲۵ مورد آزمایش در آزمایشگاه‌های استان انجام شده و هزار و ۴۴۳ آزمایش از مزارع پرورشی استان انجام شده است.

صلواتی گفت: طرح رایگان نیوکاسل در طیور بومی در حال حاضر در استان در حال انجام است که دو هفته از آغاز آن انجام شده و به صورت رایگان انجام می‌شود.

فعالیت بیش از ۲۵۰ واحد آبزی پروری در کردستان

رئوب زندی مسئول آبزیان اداره کل دامپزشکی کردستان نیز بیان کرد: کردستان از استان‌های مستعد صنعت آبزی پروری است که بیش از ۲۵۰ واحد آبزی پروری در استان وجود دارد.

وی افزود: امسال ۴۵۹ مورد مراقبت و بازدید از آبزی پروری استان انجام شده است و سه مجتمع برجسته پالنگان، قمچقای و بخش سیروان در استان فعال است و دارای مزارع پرورش آبزی بسیاری هستند.

۶۹ هزار بازدید از مراکز عرضه دام و طیور کردستان

پویا رجب نیا مسئول نظارت بر بهداشت مواد غذایی و فرآورده‌های دامی اداره‌کل دامپزشکی کردستان عنوان کرد: در شش ماه اول امسال ۶۹ هزار و ۵۷۸ بازدید در استان انجام شده که از این میزان با توجه به تعداد مراکز عرضه چهار بازدید از تر مرکز شکل گرفته است که از میانگین کشوری بالاتر است.

وی افزود: تعداد کشتار دام سبک و سنگین ۴۵ هزار و ۴۲۲ راس بوده که شامل چهار هزار تن بوده است و این مهم با نظارت بازرسان مستقر دامپزشکی در کشتارگاه‌ها انجام شده است.

پیراسته مسئول دارو اداره کل دامپزشکی کردستان نیز اذعان کرد: براساس ارزیابی دارو ۱۷ نمونه پی آن ای برای داروی موثری انجام ده است.

سبحان زمانی مسئول اداره قرنطینه اداره‌کل دامپزشکی کردستان یادآور شد: این اداره در راستای قرنطینه و تردد در راستای کنترل و نظارت انواع فرآورده‌های دامی فعالیت می‌کند.

وی اعلام کرد: ۵۳ هزار مجوز حمل دام به نقاط مختلف کشور صادر شده است و در حوزه تجارت نیز ۱۰۴ مجوز صادرات داشته‌ایم که به کشورهای عراق و روسیه صادر شده است.

آزمایشگاه بازوی کمکی اقدامات دامپزشکی است

کیومرث صمدی مسئول آزمایشگاه اداره‌کل دامپزشکی کردستان نیز در این نشست اذعان کرد: آزمایشگاه بازوی کمکی اقدامات دامپزشکی است که براساس این اقدامات فعالیتهای دامپزشکی پیش می‌رود.

وی افزود: آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان دو بخش هستند که بخشی از آن دولتی و بخشی دیگر غیردولتی است.

وی عنوان کرد: تشخیص به موقع و زودهنگام بیماری در دامپزشکی مهم است و نظارت بر بهداشت عمومی و کنترل و نظارت بر کار نجات و بسته بندی، اجرای طرح‌های فنی و تحقیقاتی استانی و کشوری در آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود.

صمدی ارائه کمک‌های فنی به پرورش دهندگان از اقدامات دیگری از که به همت آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی انجام می‌شود و دارای آزمایشگاه دامپزشکی ۲۴۵ نوع خدمت ارائه می‌شود و جزو استان‌های معین کشور هستیم.

وی اعلام کرد: ۹ آزمایشگاه در شهرستان های استان در حوزه غیردولتی فعالیت دارند و خدمات عمومی دامپزشکی که مورد نیاز پرورش دام است در این آزمایشگاه‌ها شکل می‌گیرد.