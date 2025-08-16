به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی که هفته اول لیگ ادنوک امارات را به دلیل مصدومیت از دست داد مهمان ویژه شبکه ابوظبی اسپورت بود. او در این برنامه اظهار داشت: زمانی که به امارات آمدم و در اینجا بازی کردم، فشارهای زیادی روی من بود و خبرهای بسیاری منتشر میشد، اما من بیشتر روی هدفم تمرکز کرده بودم و میدانستم قرار است چه کاری انجام دهم. در فصل اول بسیار خوشحال بودم و موفق شدم چهار عنوان قهرمانی کسب کنم؛ این برای من و باشگاه تجربهای بسیار خاص و ارزشمند بود. مهمتر از همه، من در این باشگاه خوشحال هستم و قطعاً امسال نیز سال دوم حضورم در این تیم را ادامه خواهم داد.
او ادامه داد: فصل گذشته فوقالعاده بود و خوشحالم که به این موفقیتها دست پیدا کردم. من تیم کاری بسیار خوبی دارم؛ بازیکنان و افرادی که پشت صحنه فعالیت میکنند. رئیس باشگاه یکی از بهترین افرادی است که در زندگی دیدهام و نحوه برخورد او با بازیکنان بسیار محترمانه و حرفهای است. من از همتیمیهایم هم در داخل زمین و هم خارج از زمین رضایت کامل دارم؛ همه با تلاش و تعهد بسیار زیاد کار میکنند و ذهنیت حرفهای برای رسیدن به پیروزیها و کسب عنوانها دارند.
آزمون تصریح کرد: با وجود اینکه بسیاری از بازیکنان جوان هستند، اما انگیزه زیادی برای رسیدن به موفقیتها دارند. وقتی به باشگاه آمدم و این بازیکنان جوان را دیدم، فکر کردم چگونه میتوانم به آنها کمک کنم و رابطهای دوستانه و خوب با آنها بسازم. وقتی وارد مسائل تاکتیکی یا تمرینی میشدم، به آنها پاسخ میدادم و در بسیاری از امور به آنها کمک میکردم. آنها حالا به من اعتماد دارند و من هم به آنها اعتماد دارم، و این مسئله به رشد و پیشرفت این بازیکنان جوان کمک میکند.
مهام تیم فوتبال شباب الاهلی خاطر نشان کرد: علاوه بر فوتبال، من عاشق اسبها هستم و باشگاه ما لقب «سوارکاران» دارد و لوگوی باشگاه شباب الاهلی نیز اسب است؛ به همین دلیل من این باشگاه را بسیار دوست دارم. از جمله علاقهمندیهای من، مسابقات اسبدوانی است. شهری که از آن آمدهام هم اسبهای زیادی دارد و من خودم صاحب ۶۵ رأس اسب هستم و همیشه از رئیس باشگاه میخواهم که تعدادی اسب به من بدهد. در نهایت از این علاقه و حضور در این محیط بسیار خوشحالم. اینجا برای من حکم یک خانواده بزرگ را دارد و ما با هم مسابقات اسبدوانی را دنبال میکنیم.
نظر شما