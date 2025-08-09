سردار آزمون برنده توپ طلای امارات شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه الامارات الیوم، سازمان لیگ فوتبال حرفه‌ای، در مراسمی که در هتل قصر الامارات «ماندارین اورینتال» ابوظبی برگزار شد، برندگان جوایز فصل گذشته لیگ ۲۰۲۴-۲۰۲۵ را معرفی و تقدیر کرد.

این جوایز شامل بخش‌های مختلفی بود: توپ طلایی بهترین بازیکن، پسر طلایی بهترین بازیکن زیر ۲۳ سال، دستکش طلایی بهترین دروازه‌بان، جایزه کاپیتان بهترین سرمربی، بهترین بازیکن به انتخاب هواداران، بهترین گل فصل، همچنین جایزه برتری در حرفه‌ای‌گری و اخذ مجوز، و جایزه لیگ هواداران. این تقدیرها به پاس نقش برجسته‌ای بود که بازیکنان و مربیان در عملکرد تیم‌های خود در فصل گذشته ایفا کردند.

سردار آزمون، مهاجم شباب الاهلی، جایزه توپ طلایی بهترین بازیکن فصل را از آن خود کرد و بالاتر از مهدی قایدی بازیکن اتحاد کلباء و کایو لوکاس بازیکن الشارجه قرار گرفت. آزمون نقش مهمی در موفقیت‌های بزرگ تیمش داشت که مهم‌ترین آن قهرمانی در لیگ بود. هم‌تیمی او، گویلهرمه دا سیلوا، جایزه پسر طلایی بهترین بازیکن زیر ۲۳ سال را با برتری بر براهیما دیارا از الوحده و سیاکا سیدیب از الوصل به دست آورد.

جایزه دستکش طلایی بهترین دروازه‌بان به حمد المقبالی، گلر جوان شباب الاهلی، رسید که در رقابتی نزدیک بر علی خصیف از الجزیره و عادل الحوسنی از الشارجه غلبه کرد. همچنین پائولو سوزا، سرمربی پرتغالی شباب الاهلی، عنوان بهترین مربی را کسب کرد. او تیمش را به چهار قهرمانی از جمله لیگ رساند و از میلوس میلویویچ، سرمربی پیشین الوصل، و اولاریو کوزمین، سرمربی پیشین الشارجه، پیشی گرفت.

جایزه بهترین بازیکن به انتخاب هواداران به محمد الننی بازیکن الجزیره رسید که بالاتر از لوکاس پیمِنتا از الوحده و فابیو لیما از الوصل قرار گرفت. نبیل فقیر از الجزیره هم جایزه زیباترین گل فصل را از آن خود کرد و در این بخش سفیان رحیمی از العین و عمر خربین از الوحده را پشت سر گذاشت.

در بخش باشگاهی، الجزیره جایزه برتری در حرفه‌ای‌گری و اخذ مجوز را به دست آورد و بالاتر از الوحده و العین قرار گرفت. جایزه لیگ هواداران نیز به العین رسید که از الوصل و الجزیره پیشی گرفت. لابا کُدجو مهاجم العین با ۲۰ گل کفش طلایی آقای گلی لیگ را کسب کرد و رامون میرِز از الجزیره آقای گل جام اتحادیه «کاپ بانک ابوظبی اسلامی» شد. همچنین منصور المنهالی بازیکن الوحده عنوان آقای گل لیگ زیر ۲۳ سال را به دست آورد.

شباب الاهلی با کسب توپ طلایی، دستکش طلایی، پسر طلایی و بهترین مربی، بیشترین جوایز را از آن خود کرد و این افتخارات نقطه اوج فصلی استثنایی بود که با قهرمانی در لیگ به پایان رسید.

مراسم با پخش سرود ملی امارات آغاز شد و سپس فیلم مستندی از مهم‌ترین لحظات فصل گذشته به نمایش درآمد. عبدالله ناصر الجنیبی، رئیس سازمان لیگ حرفه‌ای، در سخنرانی خود با ابراز خرسندی از این موفقیت‌ها گفت: ارزش تجاری مسابقات لیگ به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون درهم رسیده و ۴۴ میلیون بیننده تلویزیونی و ۷۳۰ هزار بازدید در شبکه‌های اجتماعی ثبت شده است. او همچنین از نقش اسپانسرها، شرکا، شبکه‌های پخش و رسانه‌ها قدردانی کرد و این موفقیت‌ها را نتیجه همکاری باشگاه‌ها و هواداران دانست.