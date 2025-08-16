  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۵

دستگیری دو شکارچی غیرمجاز کبک در شهرستان بیجار

بیجار_ سرپرست حفاظت محیط زیست بیجار از دستگیری دو شکارچی متخلف در حواشی منطقه حفاظت شده این شهرستان خبر داد و گفت: مقادیر قابل توجهی اسلحه، فشنگ و لاشه کبک از آنان کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله رجب‌زاده عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: دو شکارچی متخلف که در محدوده حواشی منطقه حفاظت شده شهرستان بیجار اقدام به شکار غیرمجاز کبک کرده بودند، با تلاش محیط بانان و همکاری نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد شناسایی و دستگیر شدند.

سرپرست حفاظت محیط زیست بیجار افزود: در جریان عملیات بازرسی از این متخلفین دو قبضه اسلحه ساچمه‌زنی، تعدادی فشنگ و لاشه شش قطعه کبک کشف و ضبط شد.

رجب‌زاده تصریح کرد: پرونده متخلفان تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده‌اند تا برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

