آلودگی هوا و کمبود خدمات درمانی مشکلات جدی مردم شازند است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ هادیان پور عصر شنبه در حاشیه افتتاح متمرکز پرژوه‌های مدیریت درمان تأمین اجتماعی شازند، با اشاره به هم‌پوشانی مشکلات زیست‌محیطی میان شهرهای اراک و شازند اظهار کرد: این مناطق از نظر شدت آلاینده‌ها دارای شرایط مشابهی هستند و در چنین شرایطی، نقش خدمات درمانی دولتی در کاهش فشار بر مردم حیاتی است.

وی افزود: زیرساخت‌های درمانی در شازند پاسخگوی جمعیت این شهرستان نیست و لازم است مسئولان مربوطه با تخصیص منابع کافی، امکانات بهداشتی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز را فراهم کنند.

هادیان پور با اشاره به ناکارآمدی در جذب و استفاده از اعتبارات اختصاص یافته در سال‌های گذشته تصریح کرد: با وجود اختصاص منابع درمانی، شفافیت لازم در نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات وجود نداشته و مشخص نیست که این منابع در چه بخش‌هایی مصرف شده‌اند.

صنعت مستهلک و آلاینده‌ای که دیگر سبز نیست

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی از معرفی پتروشیمی شازند به عنوان صنعت سبز انتقاد کرد و گفت: این مجموعه صنعتی که عمر فناوری آن به بیش از سه دهه می‌رسد، نه‌تنها به‌روزرسانی نشده بلکه با فرسودگی و نبود اورهال اساسی، به یکی از منابع اصلی آلودگی در منطقه تبدیل شده است.

هادیان‌پور افزود: در حالی که نرخ بیکاری در شازند به بیش از ۱۴ درصد رسیده، نزدیک به ۷۰ درصد از کارکنان پتروشیمی از خارج از شهرستان تأمین می‌شوند.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود فرصت‌های شغلی موجود به بهبود وضعیت اشتغال بومیان منطقه کمک کند.

وی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای شهرستان تأکید کرد و خواستار مداخله جدی دولت برای کنترل آلایندگی‌ها، ارتقای خدمات بهداشتی و افزایش بهره‌مندی مردم بومی از فرصت‌های شغلی موجود شد.