هوای اصفهان سالم و ۴ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز یکشنبه بیست و ششم مرداد با میانگین ۹۳ AQI در وضعیت قابل قبول است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای رهنان و ۲۵ آبان با عدد ۹۰، پارک زمزم ۷۶، بزرگراه خرازی ۹۲، خیابان رودکی ۱۰۰، سپاهانشهر ۸۷، خیابان فرشادی ۸۲، خیابان فیض ۸۱، کردآباد ۷۸، خیابان میرزا طاهر ۶۶ و خیابان هزار جریب ۷۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان زینبیه با عدد ۱۰۳، دانشگاه صنعتی ۱۱۲ و ولدان ۱۱۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه بولوار کاوه با عدد ۱۵۴ وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم را نشان میدهد.
شاخص هوای شهر کاشان با میانگین ۱۳۳، خمینیشهر ۱۱۳، زرینشهر ۱۰۸ و شاهینشهر ۱۱۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
