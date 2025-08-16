به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی درینجفآبادی عصر شنبه در آئین بهرهبرداری از پروژههای جدید درمانی تأمین اجتماعی شهرستان شازند اظهار کرد: نسل جدید دانشمندان ایرانی با تکیه بر توان بومی و استفاده از روشهای پیشرفته، گامهای مؤثری در مسیر درمان علمی و دقیق سرطان برداشتهاند.
وی افزود: همکاری مؤثر میان دانشگاه علوم پزشکی، نهادهای تخصصی و جامعه علمی کشور در راستای توسعه شیوههای درمانی نوین، نماد خودباوری و همت علمی جوانانی است که با تمام وجود در خدمت سلامت مردم قرار دارند.
آیت الله درینجفآبادی تصریح کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین و دانش روز در مقابله با بیماریهای صعبالعلاج، به ضرورتی غیرقابلانکار برای نظام سلامت کشور تبدیل شده است.
وی پیوند عمیق با ارزشهای دینی نهتنها موجب تقویت بنیان خانواده و انسجام اجتماعی میشود، بلکه مسیر پیشرفت علمی را نیز با برکت همراه میسازد.
آیت الله دری نجفآبادی با اشاره به حضور گسترده مردم ایران در آئینهای مذهبی از جمله مراسم پیادهروی اربعین، این مشارکت مردمی را نشانهای از اقتدار فرهنگی و انسجام ملی دانست و افزود: چنین باور عمیقی، پایهای محکم برای ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با یادآوری دستاوردهای نظامی اخیر در مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی تأکید کرد: آینده این سرزمین به همبستگی مردم و تلاش دانشمندان و نیروهای متعهد گره خورده است.
وی گفت: کشور ایران با تکیه بر ریشههای دینی، فکری و علمی خود، شایستگی فتح قلههای افتخار را دارد و هیچ مانعی نمیتواند این حرکت را متوقف کند.
نظر شما