۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۲۴

منتخبی از اخبار خراسان رضوی در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

منتخبی از اخبار خراسان رضوی در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

مشهد - بسته خبری خبرگزاری مهر خراسان رضوی به ارائه بخشی از اخبار و رویدادهای استان در روز شنبه ۲۵ مرداد می‌پردازد.

