۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

استقرار تیم خون‌گیری سیار در اسلام‌آباد غرب

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم خون‌گیری سیار در شهرستان اسلام‌آباد غرب در روز یکشنبه خبر داد و از مردم نوع‌دوست این شهرستان برای حضور و اهدای خون دعوت کرد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا، یکشنبه نوزدهم مردادماه ۱۴۰۴، تیم خون‌گیری اداره کل انتقال خون استان در شهرستان اسلام‌آباد غرب مستقر خواهد شد.

وی افزود: از همه همشهریان شریف و نوع‌دوست این شهرستان دعوت می‌شود برای مشارکت در این حرکت انسانی و نجات‌بخش، از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح به مرکز خون‌گیری مراجعه کنند. به گفته میرزاده، هر واحد خون اهدایی می‌تواند در لحظه‌ای بحرانی، زندگی یک بیمار نیازمند را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: اهدای خون اقدامی داوطلبانه و ارزشمند است که سلامت اهداکننده را نیز تضمین کرده و در عین حال به تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی کمک شایانی می‌کند.

میرزاده با اشاره به اهمیت تأمین خون در ماه‌های گرم سال، از مردم خواست با حضور به موقع در مراکز خون‌گیری، مسئولان را در تأمین نیاز بیماران به این ماده حیاتی یاری کنند. وی خاطرنشان کرد: «قطره‌ای از خون شما می‌تواند زندگی‌بخش لحظه‌ای بحرانی برای یک انسان باشد، پس با اهدای خون، در نجات جان‌ها سهیم شوید.»

