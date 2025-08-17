آزادگان نماد صبر و مقاومت ملت ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سردار سیاوش مسلمی آمده است: آزادگان پس از تحمل سال‌ها شکنجه و سختی در بند رژیم بعث، با اراده‌ای استوار و روحی مملو از ایمان به میهن بازگشتند و ملت ایران را در شور و شادمانی فرو بردند.

سردار مسلمی آزادگان را اسوه‌های صبر و پایداری و ذخایر معنوی انقلاب اسلامی دانست و افزود: ایستادگی آنان در برابر شکنجه‌ها و سختی‌های طاقت‌فرسا، پیام تسلیم‌ناپذیری و عزت ملت ایران را به جهانیان رسانده است.

وی بازگشت آزادگان را آغاز فصلی نو از افتخار و نمادی از پیروزی روح ایمان بر استکبار توصیف کرد و یاد شهدای والامقام این مسیر را گرامی داشت.

فرمانده سپاه کربلا همچنین بر نقش آزادگان در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد و گفت الگوی آنان چراغ راه آینده کشور در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.

سرتیپ دوم پاسدار سیاوش مسلمی با خضوع و افتخار سالروز بازگشت آزادگان را گرامی داشت و یاد و عظمت روح این قهرمانان ملی را پاس داشت.