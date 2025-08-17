https://mehrnews.com/x38Ncm ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۶ کد خبر 6562390 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۶ آمادهسازی ایستگاههای استقبال از زائران رضوی در دهه آخر صفر مشهد - در این فیلم آمادهسازی ایستگاههای استقبال از زائران دهه آخر صفر در مناطق مختلف مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB کد خبر 6562390 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری ۵۰۰ هیئت مذهبی کشوری از ابتدای محرم در حرم مطهر رضوی اجرای ۳ برنامه عزاداری در حرم امام رضا(ع) همزمان با دهه پایانی صفر خدمت ۶۰ روزه موکب «امام مهربانی ها» در ایام محرم و صفر پارکینگهای حرم مطهر امام رضا(ع) تا اطلاع ثانوی تعطیل است برچسبها دهه پایانی ماه صفر مشهد شهادت حضرت امام رضا(ع)
