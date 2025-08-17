تشکیل ۷ کمیته تخصصی در شهرداری مشهد برای مدیریت ایام دهه آخر صفر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کیانی ظهر یکشنبه در نشست خبری اقدامات شهرداری مشهد مقدس در ایام پایانی ماه صفر اظهار کرد: مشهد شهری زائرپذیر است و سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر مشرف می‌شوند، بنابراین پیش‌بینی‌های لازم باید در این زمینه صورت گیرد.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، ابراز کرد: مهمان‌نوازی از ویژگی‌های برجسته مردم مشهد است و باید به‌عنوان رسالت همه شهروندان حفظ و تقویت شود.

وی با اشاره به ورود پیش‌بینی‌شده هفت میلیون زائر به مشهد در ایام سفر، بیان کرد: حضرت امام رضا (ع) فرصتی بی‌نظیر برای مردم مشهد فراهم کرده تا در شهرش نفس بکشند و این نعمت بزرگی است که باید قدر آن را دانست.

کیانی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان نهادهای دولتی و غیر دولتی اظهار کرد: باید دلایل کمبود خدمات به زائران بررسی و از همه دستگاه‌ها مطالبه کنیم که خدمات بهتر و گسترده‌تری ارائه دهند.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد یادآور شد: بسیاری از زائران، چه از نظر مالی در شرایط مناسبی باشند و چه نباشند، با نیتی خالص به مشهد می‌آیند و باید امکانات لازم برای پذیرایی از آن‌ها فراهم شود.

وی اظهار کرد: از نیمه فروردین ماه، دبیرخانه ستاد دهه آخر صفر در شهرداری تشکیل شده و روند بررسی و آسیب‌شناسی مسائل سال گذشته آغاز شده است.

کیانی افزود: بر این اساس، هفت کمیته تخصصی شکل گرفتند که شامل کمیته‌های ارزیابی، حراست و حفاظت، عمران، حمل‌ونقل و ترافیک می‌شود.کمیته عمران مسئولیت سنگینی در زمینه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش سرویس‌دهی تاکسی‌ها بر عهده دارد.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد اظهار کرد: کمیته خدمات شهری همراه با کمیته حمل‌ونقل نقش مهمی در تأمین و نگهداری فضای سبز، مراقبت از جداول و نظافت معابر و پیاده‌روها، مدیریت ارزاق عمومی و خدمات پاکبانان ایفا می‌کند و این فعالیت‌ها به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌گیرد.

وی گفت: کمیته اطلاع‌رسانی، کمیته تکریم و استقبال از زائران و کمیته فرهنگی از دیگر بخش‌های فعال در این ساختار هستند که کمیته فرهنگی مسئول فضاسازی شهری و ایجاد محیطی مناسب برای زائران است.

کیانی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حمل‌ونقل در ایام دهه پایانی صفر گفت: خدمات اتوبوسرانی و قطار شهری از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ شب فعال هستند و شرکت‌های مربوطه با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران می‌باشند.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد از همکاری و تلاش مجموعه‌های مختلف در بهبود وضعیت حمل‌ونقل در این ایام تقدیر کرد و خاطرنشان ساخت که برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش خدمات در ساعات اوج تردد انجام شده است.

وی اظهار کرد: در مجموعه مدیریت شهری مشهد، بر اساس تصمیم شهردار، تقسیم کار دقیقی برای مناسبت‌های مهم سال مانند استقبال از بهار و دهه پایانی صفر انجام شده است. هر معاونت مسئولیت خاص خود را در این مناسبت‌ها بر عهده دارد. امسال شهرداری مشهد در اربعین تمایلی به ورود نداشت اما پس از درخواست‌های شدید و عدم حضور پیمانکار دیگر، مجبور به مشارکت شد.

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد درباره مواکب و نقش شهرداری در حمایت از آن‌ها بیان کرد: شهرداری فقط تسهیل‌گر است و به درخواست سازمان تبلیغات و متقاضیان برپایی موکب‌ها کمک می‌کند، اما امسال دیگر سازه‌ای برای مواکب فراهم نخواهد شد و خود مواکب‌داران باید این کار را انجام دهند.

وی افزود: با وجود حجم زیاد زائران و مواکب، شهرداری تلاش می‌کند تسهیلات لازم برای توزیع غذا و خدمات فراهم کند. ما به دنبال ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آبخوری و محیط‌های استراحت در اطراف حرم مطهر هستیم تا زائران بتوانند راحت‌تر به خدمات دسترسی داشته باشند.