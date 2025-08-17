جاده قدیم مشهد به مدت ۳ روز مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میش‌مست اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود هم‌زمان با ایام شهادت، بیش از ۵۰۰ هزار زائر پیاده از مسیرها و جاده‌های استان به سمت مشهد مقدس حرکت کنند و به همین دلیل مبادی ورودی به استان و شهر مشهد با افزایش حجم تردد مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بیشترین مأموریت راهور در محور قدیم مشهد – نیشابور خواهد بود. از صبح سه‌شنبه ۲۸ مردادماه، این مسیر از سمت ملک‌آباد به مشهد به‌طور کامل مسدود و صرفاً در اختیار زائران پیاده قرار خواهد گرفت؛ تردد وسایل نقلیه در این بخش ممنوع است.

وی گفت: همچنین جاده قدیم از سمت مشهد (روستای ده‌غیبی) و از سمت ملک‌آباد به مشهد در زمان بسته بودن مسیر، مسدود خواهد بود. در مسیر بازگشت، از ظهر روز شهادت، محور قدیم به‌صورت یک‌طرفه از مشهد به سمت ملک‌آباد بازگشایی شده و خودروها می‌توانند از آن استفاده کنند.