به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمدعلی اسلامی پور از مسئولان این طرح گفت: تصمیم‌گیری درباره مسیر تحصیلی و شغلی از جمله پیچیده‌ترین و مهم‌ترین انتخاب‌هایی است که هر فرد در زندگی با آن روبه‌رو می‌شود؛ انتخابی که نه‌تنها آینده شغلی، بلکه کیفیت زندگی، رضایت درونی و رشد فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: در شرایطی که بسیاری از دانش‌آموزان مسیر تحصیلی خود را بر اساس نمرات، فشار اجتماعی یا نظر دیگران انتخاب می‌کنند، انتخاب رشته باید بر پایه شناخت علمی از ظرفیت‌های شناختی، سبک یادگیری، علایق و توانمندی‌های فردی صورت گیرد.

فناوران پلتفرم «مسیر شناس» با ارائه یک روش نوآورانه و داده‌محور، فرآیند استعدادیابی و انتخاب رشته را از حدس و گمان خارج کرده و آن را به تحلیلی دقیق بر اساس روان‌شناسی مدرن و فناوری روز تبدیل کرده‌اند. این سامانه با ترکیب هوش مصنوعی، الگوریتم‌های یادگیری عمیق و آزمون‌های تخصصی روان‌شناسی، امکان طراحی مسیر تحصیلی و شغلی دقیق و اختصاصی را فراهم می‌کند.

خدمات پلتفرم در قالب یک تحلیل هفت‌مرحله‌ای ارائه می‌شود که شامل موارد زیر است:

• کشف نقاط قوت ذاتی

• شناسایی انواع هوش (منطقی، کلامی، حرکتی، بین‌فردی و…)

• تحلیل علایق تحصیلی و شغلی

• بررسی ارزش‌ها و ترجیحات شخصی

• ارزیابی خلاقیت و نوآوری

• تحلیل هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی

• شخصیت‌شناسی علمی بر اساس مدل‌های بین‌المللی

وی تأکید کرد: این فرآیند نه‌تنها شناخت دقیق‌تری از استعدادها، علایق و توانمندی‌های فرد ارائه می‌دهد، بلکه مسیرهای تحصیلی و شغلی متناسب با شخصیت و آینده بازار کار را پیشنهاد می‌کند.

فناوران این طرح یادآور شدند: آنچه مسیرشناس را متمایز می‌کند، تصمیم‌گیری صرفاً رتبه‌محور یا ماشینی نیست، بلکه تحلیل‌ها و پیشنهادها بر اساس داده‌های شخصی‌سازی‌شده و علمی ارائه می‌شوند.

وی در ادامه افزود: با توجه به پیش‌بینی نهادهایی مانند مجمع جهانی اقتصاد و مؤسسه مک‌کنزی، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۴۰ درصد مشاغل سنتی و تکراری دچار تغییر یا حذف خواهند شد. بنابراین دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی انتخاب رشته به نیازهای شغلی آینده پاسخ داد.

بر اساس تحلیل‌های «مسیر شناس»، برخی رشته‌هایی که با خطر اشباع یا کاهش بازار کار روبه‌رو هستند عبارت‌اند از:

• حسابداری ساده و امور دفتری

• مشاغل پردازشی و اپراتوری

• آموزش بدون مهارت‌های فناورانه

• علوم انسانی فاقد نگاه بین‌رشته‌ای

• مهندسی‌های صرفاً تئوریک

وی اضافه کرد: این پلتفرم با تکیه بر تحلیل‌های شناختی، داده‌کاوی و پیش‌بینی روندهای آتی بازار کار، به نوجوانان و جوانان کمک می‌کند تا انتخاب‌هایی سازگار با آینده و متناسب با توانمندی‌های فردی داشته باشند.

هدف نهایی این محصول، صرفاً قبولی در یک رشته خاص نیست، بلکه طراحی یک آینده آگاهانه و هدفمند برای دانش‌آموزان است. این طرح در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شده است و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و استفاده از خدمات پلتفرم «مسیر شناس»، می‌توانند به این سایت مراجعه کنند.