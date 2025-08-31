اولین پلتفرم هوش مصنوعی انتخاب رشته رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، این سامانه که بر بستر این وبسایت طراحی شده است، با ترکیب فناوری پیشرفته و تخصص مشاوران تحصیلی، انتخاب رشته را از یک فرآیند پرریسک و سنتی به تصمیمی علمی، دقیق و دادهمحور تبدیل میکند.
مهندس محمدعلی اسلامیپور، مدیرعامل شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم رونمایی از این سامانهگفت: در این سامانه، ابتدا آزمونهای شخصیت، علاقهمندیها و اهداف فردی همراه با کارنامه کنکور هر داوطلب تحلیل میشود. سپس الگوریتمهای هوش مصنوعی با بهرهگیری از آیندهپژوهی مشاغل، رشتههایی را پیشنهاد میدهند که علاوه بر تناسب با روحیات فرد، از بهترین بازار کار آینده نیز برخوردار باشند. در عین حال رشتههایی که در آینده با تهدید فناوری و نابودی مشاغل روبهرو هستند، بهطور خودکار از گزینههای پیشنهادی حذف میشوند.
وی افزود: مهمترین ویژگی این سامانه آن است که انتخاب رشته صرفاً به دادههای هوش مصنوعی واگذار نمیشود، بلکه مشاوران متخصص دانشگاه صنعتی امیرکبیر دادهها را بررسی و انتخابها را شخصیسازی میکنند. این ترکیب باعث میشود ریسک انتخاب رشته به حداقل کاهش یابد.
اسلامیپور با تأکید بر اینکه انتخاب رشته با کمک پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوعی تضمین برای آینده دانشآموزان است، گفت: سالها تلاش و پژوهش در این مجموعه صرف شد تا دانشآموزان و خانوادهها بتوانند با اطمینان وارد مسیری شوند که همزمان با علایق، استعدادها و آینده شغلی روشن آنها همخوانی دارد. هدف ما این است که هیچ دانشآموزی پس از چهار سال تحصیل از انتخاب خود پشیمان نشود.
وی تاکید کرد: این محصول نوآورانه با ترکیب فناوری هوش مصنوعی و تجربه مشاوران خبره، میتواند تحولی اساسی در مشاوره تحصیلی کشور ایجاد کند و الگویی نوین برای انتخاب رشته در ایران باشد.
