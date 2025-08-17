رشته مهندسی هوافضا به غرب کشور می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی کرمانشاه، با صدور مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی کرمانشاه از مهرماه ۱۴۰۴ برای نخستینبار در غرب کشور در مقطع کارشناسی رشته «مهندسی هوافضا»، دانشجو میپذیرد.
این اقدام در راستای تحقق برنامه توسعه نیازمحور دانشگاه و بر اساس سند آمایش سرزمین استان انجام شده و همزمان با بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه، نقطه عطفی در تاریخ آموزش عالی منطقه رقم میزند.
مهندسی هوافضا بهعنوان یکی از رشتههای پیشران صنعت، تلفیقی از دانشهای برق، مکانیک، کامپیوتر، مواد، ساخت و تولید و فیزیک است و نقش مهمی در طراحی، ساخت، تست و ارتقای وسایل پرنده دارد.
در استان کرمانشاه، با توجه به تنوع اقلیمی، پراکندگی سکونتگاهها، خطرپذیری بالای بلایای طبیعی و اهمیت مسیرهای ارتباطی و خطوط انتقال انرژی، توسعه این دانش میتواند نقش کلیدی در پایش و مدیریت بهموقع رویدادهای طبیعی و انسانی ایفا کند.
دانشگاه صنعتی کرمانشاه با هدف بومیسازی، طراحی و تولید محصولات هوافضایی از جمله پرندههای کوچک مقیاس برقی و خورشیدی، تربیت متخصصان کارآمد این حوزه را در دستور کار قرار داده است.
