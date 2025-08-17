پلمب ۱۱ واحد صنفی فاقد پروانه کسب در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسکری نیا، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح نظارت ویژه بر صنوف و پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف در بهارستان خبر داد.

وی بیان کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در راستای ساماندهی واحدهای صنفی، از ۱۶ واحد بازدید کردند که ۱۱ واحد فاقد پروانه کسب با هماهنگی مراجع قضائی پلمب شدند.

فرمانده انتظامی بهارستان همچنین تأکید کرد: طرح ساماندهی و بازدید از سایر واحدهای صنفی و اماکن عمومی همچنان ادامه دارد و از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و گزارش تخلف را در این زمینه به پلیس اعلام کنند.

این اقدام در راستای حفظ نظم و امنیت صنوف و ارتقا خدمات به شهروندان صورت گرفته است.