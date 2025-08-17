کارمندان استرالیایی استفاده از هوش مصنوعی را مخفی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک اکسپلور، تحقیق جدید مشاغل و مهارت های دولت این کشور به چند تحقیق اشاره دارد که نشان می دهد بین ۲۱ تا ۲۷ درصد از کارمندان به خصوص در بخش های خدماتی و اداری بدون اطلاع مدیرانشان از هوش مصنوعی استفاده می کنند. دلایل افراد برای این مخفی کاری آن است که احساس می کنند استفاده از هوش مصنوعی، نوعی تقلب است و بیم آن دارند که تنبل و نالایق به نظر برسند.

نکته مهم تر آنکه افزایش استفاده مخفیانه از هوش مصنوعی در حالی اتفاق می افتد که خزانه دار دولت فدرال و کمیسیون بهره وری این کشور از شهروندان می خواهند از این فناوری بیشترین بهره را ببرند.

گزارش های تحقیق جدید نشان دهنده شکاف هایی در شیوه نظارت بر هوش مصنوعی در محل کار است و سبب می شود کارمندان و کارفرمایان ندانند اقدام درست در این وضعیت چیست.

این تحقیق ۱۲۴ صفحه ای موضوعات مختلفی از به کارگیری اولیه و ناهمتراز هوش مصنوعی، چگونگی کمک هوش مصنوعی در فعالیت های آینده و شیوه تاثیرگذاری آن روی شغل ها را در برمی گیرد. یکی از جالب ترین یافته های تحقیق آن است که استفاده مخفیانه کارمندان از هوش مصنوعی همیشه پدیده نامطلوبی نیست وگاهی اوقات افرادی که هوش مصنوعی را مخفیانه استفاده می کنند، در حقیقت رهبران پنهانی هستند که نوآوری از پایین به بالا را در برخی بخش‌ها هدایت می‌کنند.

البته این روند ریسک های جدی دربر دارد. در بخشی از پژوهش آمده است: استفاده مخفیانه از هوش مصنوعی به رهبری کارمندان بخشی مهم از فرایند پذیرش این فناوری تا به امروز است. تعداد زیادی از کارمندانی که از ابزارهای هوش مصنوعی مولد به طور مستقل استفاده می کنند، اغلب بدون نظارت کارفرما این کار را انجام می دهند. همین امر نشان دهنده اشتیاق عمومی برای این فناوری است اما همزمان نگرانی هایی درباره نظارت و خطرات ایجاد می کند.

در غیاب نظارت شفاف، استفاده مخفیانه ممکن است گسترش یابد. این آزمایش های غیر رسمی هرچند منبعی برای نوآوری به حساب می آیند اما ممکن است باعث پراکندگی رویکردها شود که مقیاس‌پذیری یا یکپارچه‌سازی آنها در آینده دشوار خواهد بود. همچنین خطراتی مانند امنیت داده‌ها، پاسخگویی، رعایت قوانین و نتایج نامنظم را افزایش می‌دهد.

این گزارش خواستار مدیریت ملی گذار استرالیا به هوش مصنوعی مولد از طریق یک چارچوب ملی هماهنگ، ظرفیت متمرکز و افزایش مهارت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در سطح کل جمعیت است.