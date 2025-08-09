یک روبات فروشی در چین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بیش از ۱۰۰ نوع محصول در فروشگاه «روبات مال» فروخته می شوند.

این یکی از نخستین فروشگاه ها در چین است که روبات های انسان نما و مشتری محور را می فروشد.

این فروشگاه با نمایندگی فروش خودرو مقایسه شده زیرا خدماتی از جمله فروش، قطعات یدکی و نگهداری را نیز انجام می دهد. چین سرمایه گذاری سنگینی در روباتیک و هوش مصنوعی انجام داده و به نظر می رسد بر چالش هایی مانند رشد کند اقتصادی و جمعیت روزافزون سالمندان غلبه کرده است.

وانگ ییفان مدیر فروشگاه در این باره می گوید: اگر قرار باشد روبات ها وارد هزاران خانه شوند، نمی توان فقط به شرکت های روبات سازی متکی بود.

قیمت روبات های این فروشگاه از دو هزارتا چند میلیون یوان است. بازدیدکنندگان می توانند باطیف وسیعی از روبات ها از جمله سگ ها، بازیکن های شطرنج روباتیک تعامل داشته باشند. همچنین در این فروشگاه بخش جداگانه ای برای ارائه قطعات یدکی و خدمات نگهداری روبات وجود دارد.

در این سال ها چین به طور روزافزونی به صنعت روباتیک اهمیت زیادی داده و دولت این کشور نیز تصمیم دارد بودجه ای هزار میلیارد یوانی برای استارت آپ های هوش مصنوعی و روباتیک اختصاص دهد.