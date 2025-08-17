پنجمین اهدای عضو امسال در کاشان

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام پنجمین اهدای عضو در سال جاری در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: اعضای بدن سرکار خانم زینب غفاری ۲۹ ساله که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش اهدا شد.



وی افزود: کبد و کلیه و نسوج این بیمار پس از تأیید نهایی تیم پزشکی و رضایت خانواده، به بیماران نیازمند عضو حیاتی اهدا گردید.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با بیان اینکه هر انسان می‌تواند با اهدای عضو خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد، تصریح کرد: این چهارمین مورد اهدای عضو در کاشان طی سال جاری بوده است.



فاضل ضمن ابراز همدردی با خانواده این جوان و طلب آمرزش برای وی، از اقدام نوع‌دوستانه خانواده نوری در مسیر کمک به هم‌نوعان قدردانی کرد.



گفتنی است علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ehdacenter.ir نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.