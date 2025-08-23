اهدای عضو مرد ۵۱ ساله شیروانی جان ۳ بیمار را نجات داد

محمدرضا صفدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحوم محمود عارفی بر اثر سانحه رانندگی با موتورسیکلت دچار خونریزی مغزی شد و به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شد و پس از تأیید مرگ مغزی، خانواده وی با تصمیمی ایثارگرانه رضایت خود را برای اهدای عضو اعلام کردند.

وی ادامه داد: با هماهنگی واحد فراهم‌آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی، عمل برداشت اعضا در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد و سه عضو حیاتی این ایثارگر به بیماران نیازمند اهدا گردید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه این اقدام ارزشمند زندگی دوباره‌ای به چند بیمار چشم‌انتظار بخشید، بیان کرد: اهدای عضو زنده‌یاد عارفی علاوه بر نجات جان بیماران، امید را به خانواده‌های آنان بازگرداند.