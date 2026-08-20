شناسایی شبکه رشا و ارتشاء در حوزه معادن استان یزد؛ تعقیب ‌قضایی ۲۵ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادستان عمومی و انقلاب یزد، مهدی حسنپور اظهار کرد: با رصدهای مالی و اقدامات اطلاعاتی، ردپای یک شبکه سازمانیافته در حوزه وصول حقوق دولتی معادن شناسایی شد.
وی افزود: بر اساس مستندات موجود، متهمان که شامل سه نفر از کارکنان مرتبط با حوزه نظارت و وصول مطالبات معدنی و ۲۲ نفر از معدنداران و واسطهها هستند، با دریافت و پرداخت وجوه غیرقانونی، زمینهساز تأخیر در وصول مطالبات دولتی و تضییع حقوق بیتالمال شدهاند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد متهمان با استفاده از حسابهای پوششی، حساب اشخاص واسطه و دریافت نقدی وجوه، تلاش کردهاند مسیر گردش مالی غیرقانونی را پنهان کنند. در جریان بازرسیها نیز مقادیری وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.
دادستان یزد با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن، بخشی از حقوق عمومی و متعلق به بیتالمال است، هشدار داد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فرآیندهای قانونی وصول مطالبات عمومی به محلی برای تبانی، امتیازگیری یا منفعتطلبی تبدیل شود. هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن، فارغ از جایگاه و موقعیت افراد، تحت رصد و پیگیری قضایی قرار دارد.
حسنپور خاطرنشان کرد: پنهانسازی وجوه در حسابهای واسطه، پرداختهای نقدی و استفاده از پوششهای مالی، مانعی در برابر شناسایی و برخورد قانونی با جریان فساد نخواهد بود و تحقیقات برای روشنشدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.
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