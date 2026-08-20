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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

بازگشت موج گرما از پنجشنبه به استان ایلام

بازگشت موج گرما از پنجشنبه به استان ایلام

ایلام - کارشناس هواشناسی ایلام از بازگشت موج گرما از پنجشنبه به این استان خبر داد.

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز دمای هوای استان حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش پیدا می‌کند و وضعیت دما به محدوده نرمال تا یک درجه زیر نرمال می‌رسد و هوای نسبتاً خنک‌تری نسبت به این موقع از سال خواهیم داشت.

وی با تأکید بر اینکه این کاهش دما موقتی است، تصریح کرد: این وضعیت پایدار نخواهد بود و از ظهر پنجشنبه به ویژه در روزهای جمعه و شنبه، مجدداً شاهد افزایش دمای حدود ۳ تا ۴ درجه‌ای خواهیم بود و یک توده هوای گرم و موج گرما طی روزهای پایانی هفته در سطح استان استقرار پیدا خواهد کرد که می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره و مصرف انرژی تأثیرگذار باشد.

کارشناس هواشناسی ایلام در ادامه به وزش باد در استان اشاره کرد و گفت: از امروز سرعت وزش باد در برخی نواحی استان افزایش پیدا می‌کند و وزش باد نسبتاً شدید و موقتی را خواهیم داشت و در این خصوص نیز هشدار سطح زرد صادر شده و شهروندان باید نسبت به استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی توجه لازم را داشته باشند.

وی از شهروندان خواست: در روزهای گرم هفته آینده، نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کرده و از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری کنند.

احمدی‌نژاد در پایان با اشاره به اینکه نوسانات دمایی در هفته جاری محسوس است، توصیه کرد: شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران، برنامه‌ریزی خود را بر اساس تغییرات دمایی تنظیم کنند؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی و ادارات نیز نسبت به مدیریت مصرف انرژی در روزهای گرم پیش‌رو اقدامات لازم را انجام دهند تا با کمترین مشکل، این موج گرما را پشت سر بگذاریم.

کد مطلب 6922127

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