بازگشت موج گرما از پنجشنبه به استان ایلام

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز دمای هوای استان حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش پیدا می‌کند و وضعیت دما به محدوده نرمال تا یک درجه زیر نرمال می‌رسد و هوای نسبتاً خنک‌تری نسبت به این موقع از سال خواهیم داشت.

وی با تأکید بر اینکه این کاهش دما موقتی است، تصریح کرد: این وضعیت پایدار نخواهد بود و از ظهر پنجشنبه به ویژه در روزهای جمعه و شنبه، مجدداً شاهد افزایش دمای حدود ۳ تا ۴ درجه‌ای خواهیم بود و یک توده هوای گرم و موج گرما طی روزهای پایانی هفته در سطح استان استقرار پیدا خواهد کرد که می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره و مصرف انرژی تأثیرگذار باشد.

کارشناس هواشناسی ایلام در ادامه به وزش باد در استان اشاره کرد و گفت: از امروز سرعت وزش باد در برخی نواحی استان افزایش پیدا می‌کند و وزش باد نسبتاً شدید و موقتی را خواهیم داشت و در این خصوص نیز هشدار سطح زرد صادر شده و شهروندان باید نسبت به استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی توجه لازم را داشته باشند.

وی از شهروندان خواست: در روزهای گرم هفته آینده، نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کرده و از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری کنند.

احمدی‌نژاد در پایان با اشاره به اینکه نوسانات دمایی در هفته جاری محسوس است، توصیه کرد: شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران، برنامه‌ریزی خود را بر اساس تغییرات دمایی تنظیم کنند؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی و ادارات نیز نسبت به مدیریت مصرف انرژی در روزهای گرم پیش‌رو اقدامات لازم را انجام دهند تا با کمترین مشکل، این موج گرما را پشت سر بگذاریم.