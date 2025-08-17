  1. اقتصاد
هشدار موج گرمایی در تهران؛ افزایش دما تا اوایل شهریور ادامه دارد

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به افزایش نسبی دما و ماندگاری توده هوای گرم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از «رخداد موج گرمایی» در این استان خبر داد و اعلام کرد: شرایط پیش رو با افزایش نسبی دما در اغلب نواحی تهران به‌ویژه در نیمه جنوبی همراه خواهد بود و توده هوای گرم از روز سه‌شنبه (۲۸ مرداد) آغاز شده و تا روز یکشنبه (۲ شهریور) ماندگار خواهد بود.

بر اساس این گزارش، وقوع موج گرمایی منجر به افزایش مصرف حامل‌های انرژی، بالا رفتن شاخص پرتو فرابنفش و بروز گرمازدگی در افراد در معرض گرما به‌ویژه اطفال، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی می‌شود. همچنین احتمال آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها در این شرایط افزایش می‌یابد.

افزایش نسبی دما در بخش‌های جنوبی و غربی استان نیاز آبی گیاهان و جانوران را بیشتر کرده و در برخی مواقع وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و انتقال هوای گرم را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط محصولات و امکانات کشاورزی، خودروها و تأسیسات حساس به دما نیز در معرض آسیب قرار دارند.

بر همین اساس، این اداره کل توصیه کرد که صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی به‌ویژه آب و برق، مدیریت بهینه در توزیع انرژی، اجتناب از ترددهای غیرضروری در ساعات میانی روز برای اطفال و سالمندان، استفاده از لباس روشن، ضدآفتاب، کلاه و عینک آفتابی هنگام حضور طولانی در فضای باز، خودداری از برپا کردن آتش و رها کردن زباله‌های براق در طبیعت، پیش‌بینی برق اضطراری به‌ویژه در واحدهای صنعتی و تولیدی، کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی و صنایع کشاورزی، و همچنین استفاده از ضد جوش و تجهیزات محافظتی برای خودروها و تأسیسات حساس به گرما ضروری است.

