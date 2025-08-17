هشدار موج گرمایی در تهران؛ افزایش دما تا اوایل شهریور ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از «رخداد موج گرمایی» در این استان خبر داد و اعلام کرد: شرایط پیش رو با افزایش نسبی دما در اغلب نواحی تهران بهویژه در نیمه جنوبی همراه خواهد بود و توده هوای گرم از روز سهشنبه (۲۸ مرداد) آغاز شده و تا روز یکشنبه (۲ شهریور) ماندگار خواهد بود.
بر اساس این گزارش، وقوع موج گرمایی منجر به افزایش مصرف حاملهای انرژی، بالا رفتن شاخص پرتو فرابنفش و بروز گرمازدگی در افراد در معرض گرما بهویژه اطفال، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی میشود. همچنین احتمال آتشسوزی در مراتع و جنگلها در این شرایط افزایش مییابد.
افزایش نسبی دما در بخشهای جنوبی و غربی استان نیاز آبی گیاهان و جانوران را بیشتر کرده و در برخی مواقع وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و انتقال هوای گرم را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط محصولات و امکانات کشاورزی، خودروها و تأسیسات حساس به دما نیز در معرض آسیب قرار دارند.
بر همین اساس، این اداره کل توصیه کرد که صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی بهویژه آب و برق، مدیریت بهینه در توزیع انرژی، اجتناب از ترددهای غیرضروری در ساعات میانی روز برای اطفال و سالمندان، استفاده از لباس روشن، ضدآفتاب، کلاه و عینک آفتابی هنگام حضور طولانی در فضای باز، خودداری از برپا کردن آتش و رها کردن زبالههای براق در طبیعت، پیشبینی برق اضطراری بهویژه در واحدهای صنعتی و تولیدی، کنترل دما و رطوبت در سالنهای پرورشی و صنایع کشاورزی، و همچنین استفاده از ضد جوش و تجهیزات محافظتی برای خودروها و تأسیسات حساس به گرما ضروری است.
