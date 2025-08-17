به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح تحقیقاتی «بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه کبد چرب بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی: ۲۰۰۳-۲۰۲۳» توسط احسانه طاهری، پژوهشگر پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد این دانشگاه، اجرا و در سال ۱۴۰۳/۱۴۰۴ به پایان رسیده است.

این پژوهش ارزشمند با تحلیل دو دهه فعالیت علمی ایران در زمینه بیماری کبد چرب، توانسته است تصویر روشنی از وضعیت شاخص‌های علم‌سنجی این حوزه ارائه دهد و بستر مناسبی برای طراحی تحقیقات آتی و تدوین نقشه راه پژوهش‌های ملی فراهم سازد.

طاهری که دکتری تخصصی پژوهشی علوم تغذیه دارد و تاکنون مقالات متعددی در زمینه چاقی، دیابت و اختلالات متابولیکی منتشر کرده است، درباره اهمیت این مطالعه گفت: نتایج نشان می‌دهد پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه سلامت می‌توانند با شناسایی موضوعات کمتر کارشده و مقایسه آنها با روندهای جهانی، به توسعه تحقیقات بین‌رشته‌ای و ارتقای سطح دانش کشور در زمینه کبد چرب کمک کنند.

وی افزود: یکی از دستاوردهای کلیدی این پژوهش، ضرورت سرمایه‌گذاری هوشمندانه در انجام تحقیقات علمی بلندمدت و همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای پیشرو است؛ اقدامی که می‌تواند منجر به بهبود کیفیت پژوهش‌ها و افزایش اثرگذاری آنها در ارتقای سلامت جامعه شود.

به گفته مجری طرح، دو دستاورد مهم این پروژه شامل توجه به موضوعات کمتر بررسی‌شده در مقایسه با ترندهای بین‌المللی و تدوین نقشه راه پژوهش‌های آینده در زمینه کبد چرب است.

مخاطبان اصلی این پژوهش شامل محققان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران سلامت هستند که می‌توانند از نتایج آن برای برنامه‌ریزی‌های علمی و اجرایی در کشور بهره‌مند شوند.