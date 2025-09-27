  1. سلامت
نقاط قوت و ضعف تحقیقات کبد چرب در ایران

نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد بررسی علم‌سنجی مقالات پژوهشگران ایرانی در حوزه کبد چرب طی دو دهه گذشته می‌تواند سرمایه‌گذاری هوشمندانه، برای همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه کبد چرب بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی: ۲۰۰۳–۲۰۲۳ توسط احسانه طاهری، پژوهشگر پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا و در سال ۱۴۰۳/۱۴۰۴ به پایان رسید.

این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه کبد چرب و مقایسه آن با ترندهای جهانی، توانسته است تصویری روشن از نقاط قوت، ضعف و فرصت‌های پژوهشی پیش رو در این زمینه ارائه کند.

طاهری در معرفی سوابق خود گفت: اینجانب دکتری تخصصی پژوهشی علوم تغذیه دارم و تاکنون مقالات متعددی در زمینه چاقی، دیابت و اختلالات متابولیکی منتشر کرده‌ام. در حال حاضر محور اصلی فعالیت‌هایم پژوهش درباره بیماری کبد چرب و اصلاح سبک زندگی برای کاهش خطر ابتلاء و پیشرفت این بیماری است.

وی در ادامه با اشاره به پیام کلیدی این طرح افزود: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تحلیل علم‌سنجی مقالات پژوهشگران ایرانی طی دو ده اخیر می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی‌های آتی در حوزه کبد چرب باشد و زمینه ورود به حوزه‌های جدید و چندتخصصی را فراهم کند.

دو دستاورد اصلی پژوهش به دو دسته توجه به موضوعات کمتر بررسی‌شده در مقایسه با روندهای جهانی و ورود به عرصه‌های نوین علمی و تدوین نقشه راه پژوهش و سرمایه‌گذاری هوشمندانه در همکاری‌های علمی بلندمدت و بین‌المللی، تقسیم بندی شده است.

به گفته مجری طرح، انجام پژوهش‌های تکمیلی با محوریت پایگاه‌های اطلاعاتی متنوع، به‌ویژه مقالات فارسی، می‌تواند یافته‌های کنونی را کاربردی‌تر کند و تأثیر بیشتری در سیاست‌گذاری‌های پژوهشی داشته باشد.

وی تأکید کرد: توجه به بیماری کبد چرب متابولیکی به‌عنوان یک نگرانی مهم بهداشتی و سلامت در ایران، مستلزم استفاده از داده‌های علم‌سنجی برای هدایت تحقیقات آتی است؛ تحقیقاتی که باید هم‌راستا با نیازهای جامعه و در سطح بین‌المللی انجام شوند.

