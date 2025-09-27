نقاط قوت و ضعف تحقیقات کبد چرب در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه کبد چرب بر اساس شاخصهای علمسنجی: ۲۰۰۳–۲۰۲۳ توسط احسانه طاهری، پژوهشگر پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا و در سال ۱۴۰۳/۱۴۰۴ به پایان رسید.
این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه کبد چرب و مقایسه آن با ترندهای جهانی، توانسته است تصویری روشن از نقاط قوت، ضعف و فرصتهای پژوهشی پیش رو در این زمینه ارائه کند.
طاهری در معرفی سوابق خود گفت: اینجانب دکتری تخصصی پژوهشی علوم تغذیه دارم و تاکنون مقالات متعددی در زمینه چاقی، دیابت و اختلالات متابولیکی منتشر کردهام. در حال حاضر محور اصلی فعالیتهایم پژوهش درباره بیماری کبد چرب و اصلاح سبک زندگی برای کاهش خطر ابتلاء و پیشرفت این بیماری است.
وی در ادامه با اشاره به پیام کلیدی این طرح افزود: نتایج پژوهش نشان میدهد که تحلیل علمسنجی مقالات پژوهشگران ایرانی طی دو ده اخیر میتواند راهگشای برنامهریزیهای آتی در حوزه کبد چرب باشد و زمینه ورود به حوزههای جدید و چندتخصصی را فراهم کند.
دو دستاورد اصلی پژوهش به دو دسته توجه به موضوعات کمتر بررسیشده در مقایسه با روندهای جهانی و ورود به عرصههای نوین علمی و تدوین نقشه راه پژوهش و سرمایهگذاری هوشمندانه در همکاریهای علمی بلندمدت و بینالمللی، تقسیم بندی شده است.
به گفته مجری طرح، انجام پژوهشهای تکمیلی با محوریت پایگاههای اطلاعاتی متنوع، بهویژه مقالات فارسی، میتواند یافتههای کنونی را کاربردیتر کند و تأثیر بیشتری در سیاستگذاریهای پژوهشی داشته باشد.
وی تأکید کرد: توجه به بیماری کبد چرب متابولیکی بهعنوان یک نگرانی مهم بهداشتی و سلامت در ایران، مستلزم استفاده از دادههای علمسنجی برای هدایت تحقیقات آتی است؛ تحقیقاتی که باید همراستا با نیازهای جامعه و در سطح بینالمللی انجام شوند.
