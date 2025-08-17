به گزارش خبرنگار مهر، نشست سوم از سلسله نشست‌های علمی چشم انداز حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی در شرایط پسا جنگ به همت قرارگاه جهادی اندیشه و اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه و مشارکت گروه آزمایشگاه حکمرانی و سیاست پژوهی دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود.

در این نشست حسن بنیانیان، رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی پیوست نگاری افق و عاطفه خادمی، دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی کشور سخنرانی می‌کنند و دبیری جلسه را محمدمهدی جهان پرور پژوهشگر پژوهشکده حکمرانی برعهده دارد.

این نشست روز سه شنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۱۹ صبح در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند به صورت مجازی از طریق لینک http://skyroom.online/ch/iict/hokmrani در نشست شرکت کنند.