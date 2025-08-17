  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی در شرایط پسا جنگ به کدام سو می‌رود؟

حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی در شرایط پسا جنگ به کدام سو می‌رود؟

نشست علمی چشم انداز حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی در شرایط پسا جنگ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سوم از سلسله نشست‌های علمی چشم انداز حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی در شرایط پسا جنگ به همت قرارگاه جهادی اندیشه و اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه و مشارکت گروه آزمایشگاه حکمرانی و سیاست پژوهی دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود.

در این نشست حسن بنیانیان، رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی پیوست نگاری افق و عاطفه خادمی، دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی کشور سخنرانی می‌کنند و دبیری جلسه را محمدمهدی جهان پرور پژوهشگر پژوهشکده حکمرانی برعهده دارد.

این نشست روز سه شنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۱۹ صبح در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند به صورت مجازی از طریق لینک http://skyroom.online/ch/iict/hokmrani در نشست شرکت کنند.

کد خبر 6562673
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها