به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشستهای «حکمرانی و جنگ؛ درسآموختههای جنگ ۱۲ روزه برای تحول در عرصه حکمرانی» با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و کانون اندیشه جوان، برگزار میشود.
نخستین نشست از این سلسله نشستها با عنوان «نسبت مقاومت و پیشرفت»، به میزبانی کانون اندیشه جوان و با حضور «مهندس صابر میرزایی» معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و «دکتر رضا اسدیفرد» هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری به «نسبت مقاومت و پیشرفت» میپردازد.
علاقمندان به شرکت در این نشست میتوانند روز سهشنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۴ به نشانی خیابان وصال شیرازی، کوچه فرهنگی، کانون اندیشه جوان مراجعه نمایند.
