به‌گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: موزه تاریخ و باستان‌شناسی دشتستان با آثاری شاخص از هزاره پنچم ق. م. دوره عیلامی، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و سده‌های اولیه و میانه دوران اسلامی، معرف پیشینه فرهنگی و تاریخی شهرستان دشتستان و استان بوشهر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: نمایش مجموعه‌ای بی‌نظیر از آثار سنگی به‌دست آمده از اقصی نقاط استان در کنار مجموعه‌ای کامل از مسکوکات و سفالینه‌های باستانی، موزه کاروانسرای مشیرالملک را به یکی از شاخص‌ترین موزه‌های استان تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: این موزه پس از تکمیل فرآیند مرمت و تجهیز با حمایت اداره‌کل متبوع و مسئولین محترم شهرستان دشتستان از ابتدای هفته آینده پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ شهرستان دشتستان و استان بوشهر خواهد بود.