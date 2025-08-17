برگزاری سوگواره شعر عاشورایی «از خانه تا خیمه» در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه سوگواره شعر عاشورایی «از خانه تا خیمه» در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد.

این محفل نورانی که با هدف گرامیداشت نقش مهم زنان در حماسه عاشورا و به همت دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس برپا گردید، شاهد حضور پرشور شاعران و دلدادگان اهل بیت (ع) بود.

در این مراسم سمانه ذوالقدری، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس، در سوگواره شعر عاشورایی «از خانه تا خیمه» گفت: این محفل نورانی به نام قهرمان کربلا، بانوی بزرگ ایثارگر حضرت زینب (س) شکل گرفته است و ان‌شاءالله با کلام شعرای این سوگواره، با گوشه‌ای از دلاوری زنان و خانواده عاشورایی در این جمع گران‌سنگ آشنا خواهیم شد.

وی در ادامه، سالروز ورود آزادگان ارزشمند به میهن اسلامی ایران را گرامی داشت و از خانواده‌های صبور و همراه آنان تجلیل کرد و افزود: ارج و منزلت این خانواده‌ها بر ما پوشیده نیست.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس در پایان سخنان خود تأکید کرد: این سوگواره متعلق به اهل بیت (ع) است و باید درخور شأن ایشان برگزار شود.

در اختتامیه سوگواره عاشورایی «از خانه تا خیمه» پس از داوری آثار ارسالی که با حضور شاعران، داوران و مسئولان در شیراز برگزار شد، ضمن قرائت بیانیه سوگواره، از شاعران برگزیده و همچنین تنی چند از فعالان و پیشکسوتان عرصه شعر آئینی تقدیر به عمل آمد.

بر اساس آرای هیئت داوران این سوگواره، افراد زیر به عنوان شاعران برگزیده «خانه تا خیمه» معرفی و تجلیل شدند:

مریم اسماعیل نژاد شیرازی، دانیال بهادرانی، پروین جاویدنیا، سجاد حیدری قیری، آرزو حقیقی، مریم زارع، راضیه کنعانی، حسین کیوانی، عبدالرضا مروتی اردکانی، پروانه نجاتی

هیئت داوران این دوره از سوگواره را آقای احد ده بزرگی، خانم سیده اعظم حسینی و خانم طیبه نیکو تشکیل می‌دادند. مسئولیت دبیرخانه سوگواره «خانه تا خیمه» بر عهده آقای عرشیا کشاورزی بود و آقای هاشم کرونی نیز دبیر علمی این رویداد ادبی بودند.

در بخش ویژه‌ی مراسم نیز از خانم برومندی، آقای وحید نمازی، خانم حسین‌پور، خانم شیاوی، آقای موصلی، آقای جعفرپور و خانم گردشی به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌هایشان در این عرصه تقدیر شد.

این سوگواره با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و حمایت از شعر آئینی برگزار شد و با استقبال چشمگیر شاعران و علاقه‌مندان همراه بود.