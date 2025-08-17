همزمانی هفته دفاع مقدس با کنگره ملی ۵۵۰۰ شهید استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی روز یکشنبه در نشست هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس استان البرز با تبریک سالروز بازگشت آزادگان و گرامیداشت یاد شهدا و رزمندگان دفاع مقدس، گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و انتقال تجربههای آن دوران به نسلهای آینده است.
وی افزود: همزمانی هفته دفاع مقدس با کنگره بزرگ شهدای استان البرز مسئولیت ما را سنگینتر میکند. این کنگره حاصل بیش از یکسال تلاش مستمر است و باید با برنامههای هفته دفاع مقدس پیوند بخورد تا اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشد.
عبداللهی ادامه داد: برنامههای هفته دفاع مقدس باید دقیق، منظم و مبتنی بر اهداف تعیینشده باشد، در عین حال با نوآوری و خلاقیت اجرا شود تا پیام ایثار و مقاومت عمیقتر در جامعه نهادینه شود.
استاندار البرز با تاکید بر نقش دستگاههای اجرایی و نهادهای استانی در اجرای این برنامهها، اظهار کرد: همافزایی و هماهنگی میان نهادهای مختلف رمز موفقیت است و میتواند نتایج فراتر از استان داشته باشد.
وی البرز را استانی استراتژیک دانست و افزود: عملکرد این استان در اجرای برنامههای ملی تأثیرگذار است، بنابراین برگزاری پرشور هفته دفاع مقدس در البرز میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.
عبداللهی همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی و مشارکت رسانهها تاکید کرد و گفت: رسانهها نقش مهمی در جلب همراهی مردم دارند و باید برای معرفی برنامهها و تبیین پیام دفاع مقدس بیش از پیش فعال شوند.
وی ضمن قدردانی از تلاش دستگاهها و مدیران استانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامهریزی دقیق و مشارکت مردم، هفته دفاع مقدس امسال در البرز به شکلی باشکوه برگزار شود و فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه تقویت شود.
