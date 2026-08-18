حریفان آسیایی گل گهر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز سهشنبه ۲۷ مرداد از ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت تهران در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و تیم فوتبال گلگهر ایران با شناخت حریفان خود، رقبای آسیاییاش در این مرحله را شناخت.
به این ترتیب تیم گل گهر در گروه B با تیم های الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان همگروه شد.
تاریخ بازی های مرحله گروهی به شرح زیر است:
هفته اول: ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
هفته دوم: ۲۱ و ۲۲ مهر ۱۴۰۵
هفته سوم: ۵ و ۶ آبان ۱۴۰۵
هفته چهارم: ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۵
هفته پنجم: ۳ و ۴ آذر ۱۴۰۵
هفته ششم: ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۵
این رقابتها با حضور ۳۲ تیم در ۸ گروه چهار تیمی برگزار میشود و مسابقات مرحله گروهی به صورت رفتوبرگشت خواهد بود.
نظر شما