حریفان آسیایی گل گهر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز سه‌شنبه ۲۷ مرداد از ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت تهران در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و تیم فوتبال گل‌گهر ایران با شناخت حریفان خود، رقبای آسیایی‌اش در این مرحله را شناخت.

به این ترتیب تیم گل گهر در گروه B با تیم های الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان همگروه شد.

تاریخ‌ بازی های مرحله گروهی به شرح زیر است:

هفته اول: ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۵

هفته دوم: ۲۱ و ۲۲ مهر ۱۴۰۵

هفته سوم: ۵ و ۶ آبان ۱۴۰۵

هفته چهارم: ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۵

هفته پنجم: ۳ و ۴ آذر ۱۴۰۵

هفته ششم: ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۵

این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم در ۸ گروه چهار تیمی برگزار می‌شود و مسابقات مرحله گروهی به صورت رفت‌وبرگشت خواهد بود.