زمان جدید آغاز لیگ برتر فوتسال زنان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان از ۱۷ مهر آغاز می‌شود و ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها در دو گروه هشت تیمی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

پیش از این قرار بود فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان از سوم مهر آغاز شود اما زمان شروع مسابقات تغییر کرد و در نهایت ۱۷ مهر به عنوان تاریخ جدید آغاز لیگ تعیین شد.

قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان نیز قرار است اواسط شهریور برگزار شود تا تیم‌های حاضر در دو گروه هشت تیمی مشخص شوند.

در همین راستا در جلسه مشترک میان کادر فنی تیم ملی فوتسال زنان و رئیس سازمان لیگ فوتسال شرایط و برنامه‌های تیم ملی و زمان‌بندی مسابقات باشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیم بر این شد که فصل جدید لیگ برتر از ۱۷ مهر رسماً آغاز شود.

یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی فصل جدید لیگ فراهم کردن شرایط مناسب برای آماده‌سازی ملی‌پوشان و پشتوانه‌سازی برای تیم ملی است؛ موضوعی که در هماهنگی میان سازمان لیگ و کادر فنی تیم ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.