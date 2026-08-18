به گزارش خبرنگار مهر، امین اسماعیل‌نژاد، درباره شرایط خود پس از بازگشت به اردوی تیم ملی اظهار داشت: یک سال اخیر شرایط سختی داشتم و روزهای دشواری را گذراندم، اما خدا را شکر توانستم خودم را جمع‌وجور کنم و ریکاوری داشته باشم و دوباره در خدمت تیم ملی و کشورم باشم.

وی درباره دوری از والیبال و حضور کوتاه‌مدت در لیگ ترکیه گفت: قراردادی که با ترکیه بستم، قرارداد دلخواه من نبود و هیچ‌کس دوست نداشت به آنجا بروم، اما به دلیل شرایط حرفه‌ای و دور بودنم از والیبال، دوست داشتم به هر شکل ممکن جایی بازی کنم. شرایط پایم هم اجازه نمی‌داد فشار زیادی به آن وارد کنم. آن دوره تمام شده و در خدمت تیم ملی هستم و با آمادگی کامل تمرین می‌کنم. مصدومیتی ندارم و امیدوارم با درایت کادر فنی به ۱۰۰ درصد آمادگی برسم.



اسماعیل‌نژاد درباره مسئولیت کاپیتانی تیم ملی نیز گفت: قبل از اینکه درباره کاپیتانی صحبت کنم، باید بگویم همه ما سرباز تیم ملی و ایران هستیم. حالا یک عنوان کاپیتان به مسئولیت‌های من اضافه شده و مسئولیت بیشتری روی دوشم گذاشته است. به عنوان بازیکن باتجربه‌تر و بزرگ‌تر تیم امیدوارم بتوانم به بچه‌ها کمک کنم.



ملی‌پوش والیبال ایران در واکنش به شایعات درباره اختلافش با علی حاجی‌پور تصریح کرد: این حرف‌ها بیهوده است. ما بازیکنان تیم ملی و اعضای جامعه والیبال هستیم و چنین مسائلی وجود ندارد. در ورزش حرفه‌ای هیچ‌وقت نمی‌بینید دو بازیکن، به‌خصوص دو بازیکن هم‌پست، با یکدیگر مشکل داشته باشند. ما چندین سال است کنار هم هستیم و حتی بیشتر از خانواده‌هایمان یکدیگر را می‌بینیم. همه بچه‌ها با هم رفیق هستند.



وی درباره شرایط تیم ملی و نتایج اخیر این تیم در لیگ ملت‌های والیبال گفت: خودمان هم انتظار کسب چنین نتیجه‌ای نداشتیم. اما از طرف دیگر انتظار جنگ و سه، چهار ماه دوری از والیبال را هم نداشتیم. تیم ملی ایران چنین شرایطی را تجربه نکرده بود و جنگ باعث شد بازیکنان به صورت انفرادی تمرین کنند، در حالی که والیبال یک ورزش گروهی است. برای نتیجه گرفتن، همه بازیکنان و کادر فنی باید در کنار هم تمرین کنند.



اسماعیل‌نژاد ادامه داد: بازیکنی که به تیم ملی می‌آید، هیچ‌وقت برای کمتر از ۱۰۰ درصد توانش وارد زمین نمی‌شود. همه برای وطنشان می‌آیند و خودشان را فدا می‌کنند. مطمئن باشید در مسابقات آسیایی هم تمام تتانمان را می‌گذاریم و می‌جنگیم. امیدوارم قسمت باشد قهرمان شویم و اگر هم نشد، در تورنمنت‌های بعدی و با تلاش بیشتر به هدفمان برسیم.



کاپیتان تیم ملی والیبال ایران درباره اهمیت مسابقات قهرمانی آسیا و هدف این تیم برای حضور در المپیک گفت: کار سختی در ژاپن داریم و باید به هر شکلی که شده قهرمان شویم تا بتوانیم به المپیک برسیم. هدف ما مشخص است و برای رسیدن به آن تمام تلاشمان را خواهیم کرد.



وی درباره انتقادهایی که به عدم حضور پیاتزا می‌شود، اظهار داشت: درباره ماندن یا رفتن سرمربی، ما بازیکنان نمی‌توانیم تصمیم بگیریم و این موضوع بر عهده فدراسیون است. اما جامعه والیبال ایران می‌داند که پیاتزا یکی از بهترین مربیان دنیاست. اگر ایشان بماند و تمام توانش را برای تیم ملی بگذارد، قطعاً می‌توانیم پیشرفت زیادی داشته باشیم و ماندن او به نفع تیم ملی است. از نظر من، پیاتزا یکی از بهترین مربیان و در حال حاضر بهترین گزینه برای تیم ملی ایران است.