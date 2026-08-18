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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

اسماعیل‌نژاد: 

ماندن یا نماندن پیاتزا برعهده ما نیست/ هیچ اختلافی با حاجی‌پور ندارم

ماندن یا نماندن پیاتزا برعهده ما نیست/ هیچ اختلافی با حاجی‌پور ندارم

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت: در مسابقات آسیایی برای قهرمانی می‌جنگیم تا به هدف بزرگ خود یعنی حضور در المپیک برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امین اسماعیل‌نژاد، درباره شرایط خود پس از بازگشت به اردوی تیم ملی اظهار داشت: یک سال اخیر شرایط سختی داشتم و روزهای دشواری را گذراندم، اما خدا را شکر توانستم خودم را جمع‌وجور کنم و ریکاوری داشته باشم و دوباره در خدمت تیم ملی و کشورم باشم.

وی درباره دوری از والیبال و حضور کوتاه‌مدت در لیگ ترکیه گفت: قراردادی که با ترکیه بستم، قرارداد دلخواه من نبود و هیچ‌کس دوست نداشت به آنجا بروم، اما به دلیل شرایط حرفه‌ای و دور بودنم از والیبال، دوست داشتم به هر شکل ممکن جایی بازی کنم. شرایط پایم هم اجازه نمی‌داد فشار زیادی به آن وارد کنم. آن دوره تمام شده و در خدمت تیم ملی هستم و با آمادگی کامل تمرین می‌کنم. مصدومیتی ندارم و امیدوارم با درایت کادر فنی به ۱۰۰ درصد آمادگی برسم.

اسماعیل‌نژاد درباره مسئولیت کاپیتانی تیم ملی نیز گفت: قبل از اینکه درباره کاپیتانی صحبت کنم، باید بگویم همه ما سرباز تیم ملی و ایران هستیم. حالا یک عنوان کاپیتان به مسئولیت‌های من اضافه شده و مسئولیت بیشتری روی دوشم گذاشته است. به عنوان بازیکن باتجربه‌تر و بزرگ‌تر تیم امیدوارم بتوانم به بچه‌ها کمک کنم.

ملی‌پوش والیبال ایران در واکنش به شایعات درباره اختلافش با علی حاجی‌پور تصریح کرد: این حرف‌ها بیهوده است. ما بازیکنان تیم ملی و اعضای جامعه والیبال هستیم و چنین مسائلی وجود ندارد. در ورزش حرفه‌ای هیچ‌وقت نمی‌بینید دو بازیکن، به‌خصوص دو بازیکن هم‌پست، با یکدیگر مشکل داشته باشند. ما چندین سال است کنار هم هستیم و حتی بیشتر از خانواده‌هایمان یکدیگر را می‌بینیم. همه بچه‌ها با هم رفیق هستند.

وی درباره شرایط تیم ملی و نتایج اخیر این تیم در لیگ ملت‌های والیبال گفت: خودمان هم انتظار کسب چنین نتیجه‌ای نداشتیم. اما از طرف دیگر انتظار جنگ و سه، چهار ماه دوری از والیبال را هم نداشتیم. تیم ملی ایران چنین شرایطی را تجربه نکرده بود و جنگ باعث شد بازیکنان به صورت انفرادی تمرین کنند، در حالی که والیبال یک ورزش گروهی است. برای نتیجه گرفتن، همه بازیکنان و کادر فنی باید در کنار هم تمرین کنند.

اسماعیل‌نژاد ادامه داد: بازیکنی که به تیم ملی می‌آید، هیچ‌وقت برای کمتر از ۱۰۰ درصد توانش وارد زمین نمی‌شود. همه برای وطنشان می‌آیند و خودشان را فدا می‌کنند. مطمئن باشید در مسابقات آسیایی هم تمام تتانمان را می‌گذاریم و می‌جنگیم. امیدوارم قسمت باشد قهرمان شویم و اگر هم نشد، در تورنمنت‌های بعدی و با تلاش بیشتر به هدفمان برسیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران درباره اهمیت مسابقات قهرمانی آسیا و هدف این تیم برای حضور در المپیک گفت: کار سختی در ژاپن داریم و باید به هر شکلی که شده قهرمان شویم تا بتوانیم به المپیک برسیم. هدف ما مشخص است و برای رسیدن به آن تمام تلاشمان را خواهیم کرد.

وی درباره انتقادهایی که به عدم حضور پیاتزا می‌شود، اظهار داشت: درباره ماندن یا رفتن سرمربی، ما بازیکنان نمی‌توانیم تصمیم بگیریم و این موضوع بر عهده فدراسیون است. اما جامعه والیبال ایران می‌داند که پیاتزا یکی از بهترین مربیان دنیاست. اگر ایشان بماند و تمام توانش را برای تیم ملی بگذارد، قطعاً می‌توانیم پیشرفت زیادی داشته باشیم و ماندن او به نفع تیم ملی است. از نظر من، پیاتزا یکی از بهترین مربیان و در حال حاضر بهترین گزینه برای تیم ملی ایران است.

کد مطلب 6919955
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • خسته IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      2 1
      پاسخ
      حاجی پور بازیکن دو ست هست بیشتر نه نفس داره و نه روحیه دوتا دفاع بشه خودشو می بازه فقط بخاطر توپهای برگشتی وقتی حمایت نمیشه خودشو می بازه؟ وگرنه ه،زاربرابر از شریفی بهتره متعصب هست

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