به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی گفت: ضابطین قضایی اعم از عام و خاص مکلف شده‌اند نسبت به شناسایی گروه‌ها و باندهای سازمان‌یافته‌ای که با هدف ترویج فساد، برهنگی و هنجارشکنی در جامعه فعالیت می‌کنند، اقدام و افراد مرتبط را برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی کنند.

وی افزود: رفتارهایی که مصداق «تظاهر به عمل حرام» بوده یا تحت عنوان «برهنگی» و «پوشش به‌طور آشکار نامتعارف» موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی در معابر و اماکن عمومی شود، مطابق قانون جرم محسوب شده و می‌تواند موجب تعقیب کیفری شود.

دادستان زنجان با اشاره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تأکید کرد: تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی و ظاهر شدن بدون رعایت ضوابط قانونی پوشش، مشمول مجازات مقرر قانونی است و اقدامات عامدانه با هدف ترویج فساد در فضای مجازی یا حقیقی نیز حسب مورد با ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهد شد.

عباسی از شهروندان خواست با رعایت حریم‌های اجتماعی و قوانین، از رفتارهایی که موجب اخلال در نظم و سلامت اجتماعی می‌شود، خودداری کنند.